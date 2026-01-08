Fideuá: una receta mediterránea con sabor intenso
Prepara esta receta paso a paso de fideuá, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de fideuá es un clásico del Mediterráneo español que sustituye el arroz por fideos gruesos, logrando un plato intenso y lleno de sabor. Su origen marinero combina mariscos, caldo concentrado y una técnica precisa que garantiza una textura perfecta y un aroma irresistible.
Ingredientes para una fideuá perfecta
Rinde 4 porciones.
- 350 g de fideo grueso para fideuá.
- 600 ml de caldo de pescado caliente.
- 200 g de gambas crudas.
- 200 g de calamares limpios y troceados.
- 150 g de mejillones.
- 2 tomates maduros rallados.
- 2 dientes de ajo picados.
- 3 cucharadas de aceite de oliva.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- 0.2 g de hebras de azafrán.
- Sal al gusto.
- Perejil fresco picado (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Calienta el aceite en una paellera o sartén amplia.
2- Sofríe los ajos hasta que desprendan aroma.
3- Añade los calamares y saltea durante 2 minutos.
4- Incorpora el tomate rallado y cocina hasta que reduzca.
5- Agrega el pimentón y mezcla rápidamente.
6- Añade los fideos y sofríelos ligeramente.
7- Vierte el caldo caliente, añade el azafrán y rectifica de sal.
8- Coloca las gambas y los mejillones encima.
9- Cocina a fuego medio durante 10–12 minutos hasta que el caldo se absorba.
10- Retira del fuego, deja reposar 3 minutos y sirve.
De la cocina a la mesa
La receta de fideuá es una excelente alternativa a la paella, ideal para quienes buscan un plato marinero lleno de carácter y textura. El secreto está en el sofrito bien concentrado y en un caldo de pescado de calidad, que impregna los fideos con todo su sabor. Preparar esta receta en casa permite disfrutar de una elaboración tradicional sin complicaciones, perfecta para reuniones familiares o comidas especiales. Además, su presentación es vistosa y su aroma invita a compartir. Sin duda, la fideuá es un ejemplo de cómo la cocina mediterránea transforma ingredientes sencillos en platos memorables. ¡A disfrutar!