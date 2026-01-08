Fideuá: una receta mediterránea con sabor intenso

Esta receta de fideuá es un clásico del Mediterráneo español que sustituye el arroz por fideos gruesos, logrando un plato intenso y lleno de sabor. Su origen marinero combina mariscos , caldo concentrado y una técnica precisa que garantiza una textura perfecta y un aroma irresistible.

La receta de fideuá nació como una variación marinera de la paella.

1- Calienta el aceite en una paellera o sartén amplia.

2- Sofríe los ajos hasta que desprendan aroma.

3- Añade los calamares y saltea durante 2 minutos.

4- Incorpora el tomate rallado y cocina hasta que reduzca.

5- Agrega el pimentón y mezcla rápidamente.

6- Añade los fideos y sofríelos ligeramente.

7- Vierte el caldo caliente, añade el azafrán y rectifica de sal.

8- Coloca las gambas y los mejillones encima.

9- Cocina a fuego medio durante 10–12 minutos hasta que el caldo se absorba.

10- Retira del fuego, deja reposar 3 minutos y sirve.

En la receta de fideuá original se usan fideos gruesos y no espaguetis. Shutterstock

De la cocina a la mesa

La receta de fideuá es una excelente alternativa a la paella, ideal para quienes buscan un plato marinero lleno de carácter y textura. El secreto está en el sofrito bien concentrado y en un caldo de pescado de calidad, que impregna los fideos con todo su sabor. Preparar esta receta en casa permite disfrutar de una elaboración tradicional sin complicaciones, perfecta para reuniones familiares o comidas especiales. Además, su presentación es vistosa y su aroma invita a compartir. Sin duda, la fideuá es un ejemplo de cómo la cocina mediterránea transforma ingredientes sencillos en platos memorables. ¡A disfrutar!