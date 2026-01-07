Receta de tacos al pastor: el clásico mexicano que nunca falla
Prepara esta receta paso a paso de tacos al pastor, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de tacos al pastor es uno de los grandes clásicos de la cocina mexicana, famosa por su sabor intenso, su carne marinada y su combinación perfecta de especias. Es ideal para compartir en reuniones, celebraciones o simplemente para disfrutar un platillo tradicional lleno de identidad y aroma.
Ingredientes para unos tacos al pastor perfectos
Rinde 6 porciones.
- 1 kg de carne de cerdo en filetes delgados.
- 3 chiles guajillo secos.
- 1 chile ancho seco.
- 2 dientes de ajo.
- ¼ de cebolla blanca.
- ½ taza de jugo de piña natural.
- ¼ de taza de vinagre blanco.
- 2 cucharadas de achiote en pasta.
- 1 cucharadita de comino molido.
- 1 cucharadita de orégano seco.
- 1 cucharadita de sal.
- ½ cucharadita de pimienta negra.
- 18 tortillas de maíz.
- 1 taza de piña picada.
- ½ taza de cebolla picada.
- ½ taza de cilantro picado.
- Limones al gusto.
- Salsa roja o verde al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Desvena y hierve los chiles durante 5 minutos para suavizarlos.
2- Licúa los chiles con ajo, cebolla, jugo de piña, vinagre, achiote, comino, orégano, sal y pimienta.
3- Marina la carne con esta mezcla durante al menos 4 horas, idealmente toda la noche.
4- Cocina la carne en una sartén o plancha caliente hasta que esté bien dorada.
5- Pica la carne finamente una vez cocida.
6- Calienta las tortillas y rellénalas con la carne.
7- Agrega piña, cebolla, cilantro y salsa al gusto.
8- Sirve con limón recién exprimido.
De la cocina a la mesa
La receta de tacos al pastor es una de las más representativas y queridas de la gastronomía mexicana, gracias a su equilibrio entre especias, acidez y dulzor. Prepararlos en casa permite ajustar el nivel de picante y lograr una carne jugosa y llena de sabor. Estos tacos son ideales para comidas familiares, reuniones con amigos o eventos especiales. Acompañados de salsas caseras y una buena guarnición, se convierten en una experiencia culinaria completa que honra la tradición y demuestra que lo sencillo también puede ser extraordinario. ¡A disfrutar!