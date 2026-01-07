Receta de tacos al pastor: el clásico mexicano que nunca falla

Esta receta de tacos al pastor es uno de los grandes clásicos de la cocina mexicana , famosa por su sabor intenso, su carne marinada y su combinación perfecta de especias. Es ideal para compartir en reuniones, celebraciones o simplemente para disfrutar un platillo tradicional lleno de identidad y aroma.

Originalmente, la receta se cocinaba en trompo vertical, similar al kebab.

1- Desvena y hierve los chiles durante 5 minutos para suavizarlos.

2- Licúa los chiles con ajo, cebolla, jugo de piña, vinagre, achiote, comino, orégano, sal y pimienta.

3- Marina la carne con esta mezcla durante al menos 4 horas, idealmente toda la noche.

4- Cocina la carne en una sartén o plancha caliente hasta que esté bien dorada.

5- Pica la carne finamente una vez cocida.

6- Calienta las tortillas y rellénalas con la carne.

7- Agrega piña, cebolla, cilantro y salsa al gusto.

8- Sirve con limón recién exprimido.

Cada región adapta la receta de tacos al pastor según sus ingredientes locales.

De la cocina a la mesa

La receta de tacos al pastor es una de las más representativas y queridas de la gastronomía mexicana, gracias a su equilibrio entre especias, acidez y dulzor. Prepararlos en casa permite ajustar el nivel de picante y lograr una carne jugosa y llena de sabor. Estos tacos son ideales para comidas familiares, reuniones con amigos o eventos especiales. Acompañados de salsas caseras y una buena guarnición, se convierten en una experiencia culinaria completa que honra la tradición y demuestra que lo sencillo también puede ser extraordinario. ¡A disfrutar!