Ni helado ni torta: el postre low cost que es furor este verano

Con las altas temperaturas del verano nada mejor que buscar opciones dulces en la cocina que refresquen el paladar sin sumar calorías vacías ni pesadez estomacal. Existe un postre económico y sencillo ideal para esta época.

En el último tiempo se volvieron tendencia los postres “raw” (crudos) y proteicos. Entre las opciones para el verano se destaca una receta que es furor en las redes sociales por su textura aireada. Se trata del mousse de yogur griego y frutos rojos.

A diferencia de los helados industriales llenos de azúcares y grasas saturadas esta preparación usa la base del yogur para aportar probióticos y calcio. Al combinarse con frutas se obtiene una dosis de antioxidantes y fibra, ideal para después de un almuerzo.

En primer lugar, se procesa la fruta junto con el endulzante elegido hasta obtener un puré homogéneo. Para una textura más fina se puede pasar por un colador. Luego en un bol grande se coloca el yogur griego y se añade esencia de vainilla. Incorporar puré de frutas con movimientos envolventes para no perder el aire de la mezcla.

Para darle un toque de firmeza disolver la gelatina en un poco de agua caliente, dejar que se entibie y sumarla a la mezcla. En caso de preferir más cremoso saltear este paso.

Por último, repartir la preparación en copas individuales y llevar a la heladera durante tres horas o media hora al freezer en caso de tener apuro.

Para llevar el postre a un nivel gourmet se puede servir con unas hojas de menta fresca y un puñado de frutos secos picados.