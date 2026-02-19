El refugio de paz que los adultos mayores eligen para despedir el verano

Federación en Entre Ríos es un destino ideal para adultos mayores. Se disfruta en verano con las aguas termales.

Cada vez falta menos para que termine el verano y algunas personas, especialmente los adultos mayores, buscan en febrero una última escapada que combine servicios de calidad y relajación. Entre Ríos se viene consolidando como un destino predilecto para todos.

El destino de verano Entre Ríos es una provincia argentina famosa por su “ritmo de pueblo” y su trazado urbano diseñado para la comida. Se encuentra a orillas del río Uruguay y ofrece la mezcla justa de naturaleza y bienestar, lejos del turismo masivo.

La ciudad tiene un complejo termal que es el corazón de todo y muy reconocido por su accesibilidad. Las piscinas con temperaturas variadas tienen rampas de acceso y zonas de descanso amplias. Los adultos mayores pueden disfrutar de las aguas termales, aliadas clave para aliviar los dolores musculares y articulares con baños relajantes en un entorno seguro.

termas Ideal para visitar en verano. A diferencia de otros destinos, Federación en Entre ríos se destaca porque los hoteles y departamentos están a pocas cuadras del centro y las termas y no es necesario realizar largos desplazamientos. Además, los locales tienen una calidez que hace sentir a los visitantes como en su casa.

La costanera del lago Salto Grande ofrece senderos asfaltados y llanos que son ideales para caminatas contemplativas sin necesidad de hacer un gran esfuerzo físico excesivo. Más allá de las termas se puede realizar un paseo para conocer la historia del pueblo que fue reconstruido.