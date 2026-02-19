Este Xiaomi cae más de 2 millones en Mercado Libre y vuelve a ser "la oferta del verano"

Con 12 GB de RAM, 512 GB, 5G y cámaras Leica, el Xiaomi 14T pasa al terreno casi premium tras una rebaja fuerte que lo vuelve una de las ofertas del verano.

Xiaomi 14T: pantalla AMOLED de 6,67” y 144 Hz, con brillo de hasta 4000 nits y soporte HDR10+ y Dolby Vision.

En un mercado donde los celulares de gama alta se alejan cada vez más del bolsillo promedio, el Xiaomi 14T reaparece este verano con una jugada agresiva: una rebaja en Mercado Libre que lo devuelve al radar de quienes buscan un equipo potente, con buena pantalla y cámaras ambiciosas, sin saltar al precio de un flagship.

Este modelo de Xiaomi apuesta fuerte por la experiencia de uso diaria. Monta una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con tasa de refresco de 144 Hz, un detalle que se nota en la fluidez al desplazarse por menús, redes sociales y juegos. Además, suma compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision, y un brillo máximo anunciado de hasta 4000 nits, pensado para mantener buena visibilidad incluso a pleno sol.

Xiaomi 14T Series Potencia y conectividad: Dimensity 8300 Ultra, 12 GB de RAM, 512 GB, 5G y eSIM para uso intensivo sin compromisos. Shutterstock En rendimiento, el combo está orientado a usuarios intensivos: procesador MediaTek Dimensity 8300 Ultra, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Es una configuración que apunta a sostener multitarea sin tirones, apps pesadas y varios años de uso sin sensación de “equipo agotado”. En conectividad, llega liberado, con soporte 5G y eSIM, un plus cada vez más buscado por quienes viajan o quieren sumar una línea sin depender de una tarjeta física.

Un Xiaomi con Leica, triple cámara y un precio tentador Uno de los diferenciales del Xiaomi 14T está en el apartado fotográfico. Xiaomi vuelve a apoyarse en la co-ingeniería con Leica y equipa una lente óptica Summilux, con la promesa de mejorar el rendimiento en escenarios de poca luz y ofrecer una reproducción de color más equilibrada, además de buen contraste y nitidez.

El sistema trasero es triple: cámara principal de 50 MP con sensor Sony IMX906 (1/1.56”) y estabilización óptica (OIS), un telefoto de 50 MP con zoom óptico 2x y un ultra gran angular de 12 MP. En el frente, incluye una cámara selfie de 32 MP. Para video, suma grabación en 4K hasta 60 fps y soporte HDR10+, un set sólido para quienes generan contenido sin depender de accesorios extra.