El outlet virtual de Mercado Libre con celulares de alta gama con descuentos que superan el 60%

Los celulares reacondicionados se consiguen a muy buenos precios en Mercado Libre y tienen garantía.

Si bien el Gobierno nacional cumplió con la quita de aranceles a la importación de tecnología, los precios de los mostradores no lo han mostrado. El stock viejo todavía está en las vitrinas. Sin embargo, en Mercado Libre crece el mercado de celulares reacondicionados.

El outlet de Mercado Libre Se trata de dispositivos que pasan por procesos industriales de puesta a punto con cuotas y garantía. La empresa Ferbi tiene descuentos de hasta el 60% en Motorola y Samsung, además de una financiación en seis cuotas fijas.

Entre las oportunidades figura un Samsung Galaxy Z Flip 5 a $568.899 con un descuento del 66%. Tiene pantalla plegable, 512GB, Snapdragon 8 Gen 2, 5G. La segunda opción es Samsung Galaxy Z Flip 4 a $402.999 con un descuento del 61%. Cuenta con 256GB, pantalla AMOLED 120Hz, resistencia al agua IPX8. Por último, la tercera oferta es el Motorola Edge 30 por $245.199 con un 62% de descuento. Tiene pantalla 144Hz, cámara de 50Mpx, diseño ultra delgado

A diferencia de las compras tradicionales, Ferbi aplica todos los protocolos de fábrica. Los equipos vienen de canjes o de excedentes de stock y se someten a un chequeo rigurosos de 62 puntos.