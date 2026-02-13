Mercado Libre en San Valentín: Samsung liquida el Galaxy S24 Ultra con descuento millonario

Uno de los mejores teléfonos Samsung baja más de $600.000: pantalla AMOLED 6,8", cámaras de 200 MP y batería de 5000 mAh. Queda con 25% OFF y cuotas.

Samsung eligió San Valentín para sacudir la góndola premium en Mercado Libre con una jugada que apunta directo al público que busca “lo mejor” sin resignar pantalla grande ni potencia. El Galaxy S24 Ultra reaparece como protagonista del verano por una simple razón: en un contexto donde los tope de gama suelen mantenerse estables, este modelo quedó inesperadamente cerca de la conversación masiva. Y no solo por marketing: el teléfono llega con un combo de especificaciones que lo sostienen como uno de los equipos más completos de la marca.

Walmart-Samsung Galaxy S24 Ultra - Interna 1 Dynamic AMOLED 2X de 6,8", 12 GB RAM y 256 GB: pensado para usarlo todo. Shutterstock Un Samsung Ultra pensado para mirar, leer y trabajar cómodo Lo primero que marca el carácter del S24 Ultra es su panel. La pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pulgadas está pensada para consumir contenido con comodidad: series, películas y videos con buena definición, colores vivos y detalles nítidos. Ese tamaño también es un diferencial para tareas cotidianas más “serias”, como leer documentos, revisar correos, navegar o editar fotos sin estar haciendo zoom a cada rato.

En rendimiento, el equipo se apoya en 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, una combinación orientada a quienes usan el celular todo el día, alternan entre muchas aplicaciones y necesitan que el sistema responda rápido. El Galaxy S24 Ultra, además, viene liberado, es compatible con redes 5G y suma eSIM, un plus cada vez más valorado por quienes viajan o quieren manejar líneas con mayor flexibilidad.

Samsung Galaxy S24 Ultra-Walmart - Interna 1 Cuatro cámaras hasta 200 MP, zoom óptico y batería 5000 mAh: rebaja $650.000, 25% OFF. Shutterstock Fotografía: el fuerte que define la experiencia Samsung empuja el concepto de “fotografía profesional en el bolsillo” con un sistema trasero de cuatro cámaras: 200 MP, 50 MP, 10 MP y 12 MP, además de una cámara frontal de 12 MP. En la práctica, la propuesta está pensada para ofrecer versatilidad: jugar con la luz, cambiar de plano y obtener resultados sólidos en distintos escenarios, desde retratos hasta tomas más amplias.

Uno de los guiños más fuertes del equipo es el zoom óptico, ideal para capturar detalles a distancia sin que la imagen pierda calidad. Para quienes disfrutan del “plano detalle” (una textura, un gesto, un objeto lejano), ese recurso puede marcar la diferencia frente a modelos que solo estiran la imagen con zoom digital.