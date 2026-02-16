Samsung liquida al Galaxy S25: 50% OFF y rebaja de casi $1,5 millón en Mercado Libre
Pantalla Dynamic AMOLED 2X, 12 GB de RAM, 256 GB y triple cámara: el tope de gama de Samsung baja fuerte este febrero y se puede pagar en hasta 6 cuotas.
Samsung volvió a agitar el mercado con una promoción que, en pleno febrero, pone al Galaxy S25 entre las búsquedas más tentadoras en Mercado Libre. No se trata de un simple “descuento” decorativo: la rebaja lo instala como una de esas oportunidades que suelen durar poco y que aparecen justo cuando muchos esperan el momento de renovar el teléfono sin pagar el precio de lanzamiento.
Con un perfil claramente premium, el equipo apunta a quienes priorizan rendimiento, pantalla y cámaras, pero también a los que buscan un modelo preparado para los próximos años: conectividad 5G, compatibilidad con eSIM y formato desbloqueado, para elegir operador sin restricciones.
Samsung promete rendimiento para todo el día
En el uso cotidiano, el Galaxy S25 se apoya en una base sólida: procesador Snapdragon 8 Elite Octa-Core (hasta 4.47 GHz) y 12 GB de RAM, una combinación pensada para que el sistema se mantenga fluido incluso con varias aplicaciones abiertas, tareas pesadas y mucho consumo de contenido. A eso se suma 256 GB de memoria interna, un punto que suele marcar la diferencia en un smartphone que se usa para trabajar, grabar videos, descargar archivos y acumular fotos.
El combo se nota especialmente en la velocidad de respuesta: cambios entre apps, edición rápida de contenido, juegos exigentes y navegación con muchas pestañas sin esa sensación de “tirones” que aparece en gamas más bajas.
Cámaras versátiles y una pantalla que se disfruta
En fotografía, el Samsung Galaxy S25 mantiene el enfoque de “cámara para todo” con tres sensores traseros de 50 Mpx, 10 Mpx y 12 Mpx. La gracia está en la versatilidad: permite jugar con planos, encuadres y condiciones de luz sin tener que depender de un solo lente. Para quienes disfrutan del plano detalle, el zoom óptico suma un plus: acercamientos sin que la imagen se desarme en calidad.
La experiencia visual también pesa. La pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pulgadas está pensada para series, películas y redes con colores vivos y detalles bien definidos, algo que se nota en escenas oscuras y contenido con mucho contraste.
En autonomía, la batería de 4000 mAh ofrece una jornada sólida para un uso mixto y suma carga inalámbrica, un extra práctico para el día a día. En seguridad, incorpora reconocimiento facial y sensor de huella dactilar, dos alternativas rápidas para desbloquear el equipo según el contexto.
Y recién acá aparece el dato que explica el ruido alrededor de esta publicación de Samsung: el precio anterior era de $2.787.058, pero ahora figura por $1.393.529, lo que representa un 50% OFF (una rebaja cercana a $1,5 millón) y la posibilidad de pagarlo en hasta 6 cuotas de $326.318 en Mercado Libre.