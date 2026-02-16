Samsung liquida al Galaxy S25: 50% OFF y rebaja de casi $1,5 millón en Mercado Libre

Samsung volvió a agitar el mercado con una promoción que, en pleno febrero, pone al Galaxy S25 entre las búsquedas más tentadoras en Mercado Libre . No se trata de un simple “descuento” decorativo: la rebaja lo instala como una de esas oportunidades que suelen durar poco y que aparecen justo cuando muchos esperan el momento de renovar el teléfono sin pagar el precio de lanzamiento.

Con un perfil claramente premium, el equipo apunta a quienes priorizan rendimiento, pantalla y cámaras, pero también a los que buscan un modelo preparado para los próximos años: conectividad 5G, compatibilidad con eSIM y formato desbloqueado, para elegir operador sin restricciones.

En el uso cotidiano, el Galaxy S25 se apoya en una base sólida : procesador Snapdragon 8 Elite Octa-Core (hasta 4.47 GHz) y 12 GB de RAM, una combinación pensada para que el sistema se mantenga fluido incluso con varias aplicaciones abiertas, tareas pesadas y mucho consumo de contenido. A eso se suma 256 GB de memoria interna, un punto que suele marcar la diferencia en un smartphone que se usa para trabajar, grabar videos, descargar archivos y acumular fotos.

El combo se nota especialmente en la velocidad de respuesta: cambios entre apps, edición rápida de contenido, juegos exigentes y navegación con muchas pestañas sin esa sensación de “tirones” que aparece en gamas más bajas.

En fotografía, el Samsung Galaxy S25 mantiene el enfoque de “cámara para todo” con tres sensores traseros de 50 Mpx, 10 Mpx y 12 Mpx. La gracia está en la versatilidad: permite jugar con planos, encuadres y condiciones de luz sin tener que depender de un solo lente. Para quienes disfrutan del plano detalle, el zoom óptico suma un plus: acercamientos sin que la imagen se desarme en calidad.

La experiencia visual también pesa. La pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pulgadas está pensada para series, películas y redes con colores vivos y detalles bien definidos, algo que se nota en escenas oscuras y contenido con mucho contraste.

En autonomía, la batería de 4000 mAh ofrece una jornada sólida para un uso mixto y suma carga inalámbrica, un extra práctico para el día a día. En seguridad, incorpora reconocimiento facial y sensor de huella dactilar, dos alternativas rápidas para desbloquear el equipo según el contexto.

Y recién acá aparece el dato que explica el ruido alrededor de esta publicación de Samsung: el precio anterior era de $2.787.058, pero ahora figura por $1.393.529, lo que representa un 50% OFF (una rebaja cercana a $1,5 millón) y la posibilidad de pagarlo en hasta 6 cuotas de $326.318 en Mercado Libre.