El ingrediente que tienes en la cocina y que rescata tu pelo del cloro en verano

En medio del calor del verano la pileta es un clásico. Sin embargo, en ocasiones tiene mucho cloro y eso trae un efecto secundario: cabello seco, áspero y con una textura “pajosa”. Existe un truco casero para recuperar el brillo y la suavidad.

Hay que saber que el cloro es un oxidante potente y cuando entra en contacto con el cabello elimina los aceites naturales y deja el cabello vulnerable a la deshidratación y a la pérdida de proteínas. Además, en cabellos teñidos puede alterar el tono y dejar matices verdosos indeseados.

Aunque suene poco convencional el vinagre de sidra de manzana es un gran aliado para revertir los daños del cloro. El vinagre de manzana , al ser ácido, ayuda a cerrar las cutículas devolviendo la suavidad y el brillo. Además, arrastra los restos de cloro y otros minerales acumulados en la fibra capilar.

Asimismo, al cerrar las cutículas, la superficie del cabello se vuelve más lisa reflejando mejor la luz. El tratamiento es ideal para realizarlo después de lavar el pelo con shampoo y acondicionador. Se puede realizar una o dos veces por semana si se usa la pileta con frecuencia.

1/4 taza de vinagre de sidra de manzana

1 taza de agua fría

En primer lugar, hay que lavar el cabello de forma habitual después de salir de la pileta y enjuagarlo muy bien. En un recipiente combinar vinagre de sidra de manzana con agua. Hay que diluirlo para evitar irritaciones y un olor excesivo. Inclinar la cabeza hacia atrás y colocar la mezcla de vinagre sobre el cabello desde la raíz hasta las puntas. Masajear.

Después dejar actuar la mezcla de dos a cinco minutos. Enjuagar con abundante agua fría hasta que no queden rastros de la mezcla. El olor a vinagre desaparecerá cuando el cabello se seque.

Con este truco casero el cabello estará más suave y brillante desde la primera aplicación