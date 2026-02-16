El "truco del clavo": el secreto infalible para que las hojas de las plantas recuperen su color verde intenso

Los que saben de jardinería recomiendan un truco casero que ayudará a que las hojas de las plantas recuperen su color.

Los que se dedican a la jardinería se frustran cuando las plantas pierden el verde vibrante y se vuelven amarillas. Aunque muchos creen que la solución es el riego, la solución podría estar en la caja de herramientas.

Solución de jardinería para las plantas Este problema de las hojas amarillas se relaciona con una deficiencia de la clorosis férrica y tiene un remedio casero muy efectivo. Al perder su color la planta está enviando un mensaje de auxilio y es que le falta hierro. Sin ese mineral la planta no puede fabricar clorofila, el pigmento que le da color y le permite alimentarse a través de la luz.

El truco casero consiste en aportar hierro de forma gradual y económica. Para eso hay que buscar clavos de hierro o trozos de virulana de acero sin jabón. Luego enterrar dos o tres clavos en la tierra de la maceta cerca del borde sin dañar las raíces principales. Con el riego, el metal comenzará a oxidarse en forma natural liberando partículas de hierro para que la planta absorberá lentamente.

Para resultados más rápidos se pueden colocar clavos oxidados en una botella con agua y dejar en reposo 48 horas hasta que el líquido se ponga marrón. Con esa infusión se pueden regar las plantas una vez al mes.

Además, las hojas pueden ponerse amarillas por exceso de agua. Puede que las raíces se estén asfixiando. También la falta de nitrógeno amarillea las hojas, probablemente necesite un fertilizante completo. En caso de que tenga mucho sol directo las hojas también se pueden estar quemando.