El secreto de los jardineros expertos: por qué deberías poner cáscaras de banana en agua antes de regar

Los que saben de plantas recomiendan preparar un fertilizante con cáscara de banana que es oro líquido para el jardín.

Generalmente la cáscara de banana termina en la basura porque muchos no saben que la pueden transformar en “oro líquido” para las plantas. Esta solución es capaz de revitalizar el jardín sin la necesidad de acudir a fertilizantes químicos. Una forma económica y natural de ayudar a cada especie.

Fertilizante para el jardín Las cáscaras de banana son mucho más que un simple envoltorio. Se trata de una fuente rica en minerales vitales para el crecimiento y la floración de casi cualquier planta. Aportan potasio que fortalece los tallos, mejora la resistencia de las plantas a enfermedades y heladas, y es fundamental para la producción de flores y frutos más grandes y sabrosos.

La cáscara de banana en agua es un poderoso fertilizante orgánico Foto: Shutterstock También tienen fósforo que es importante para que desarrollen raíces fuertes y para la floración. Ayuda a las plantas a procesar la energía solar de manera más eficiente y calcio que contribuye a la estructura celular de las plantas previniendo enfermedades. A eso se suma el magnesio, indispensable para la fotosíntesis y micronutrientes que son necesarios para las funciones vitales de la planta.

Paso a paso Para esto se necesitan guardar las cáscaras de banana. Se pueden usar frescas o dejar secar al sol para facilitar el proceso. Mientras más cáscaras más concentrado será el fertilizante. Se cortan en trozos pequeños para que se liberen los nutrientes en forma más rápida.

Luego se colocan las cáscaras picadas en un recipiente con agua. Se deja la mezcla en reposo por dos días y si es una semana mejor. Cuanto más tiempo de reposo más nutrientes se liberarán en el agua. Se puede tapar el recipiente.