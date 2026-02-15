Si ves lagartijas en tu casa durante el verano, este es el verdadero significado

Las lagartijas tienen un significado y un simbolismo muy positivo, según la filosofía del Feng Shui.

Con la llegada del calor en verano muchas veces aparecen lagartijas en el hogar. Son visitantes frecuentes, aunque muchos parecen inquietarse con su visita. La presencia de estos reptiles es mucho más que una coincidencia biológica.

Lagartijas en casa Las lagartijas no aparecen para invadir la despensa. El objetivo es mantener el equilibrio. Se alimentan de mosquitos, arañas y pequeñas cucarachas. Actúan como un “insecticida” natural y su presencia permite reducir el uso de químicos y aerosoles manteniendo el aire de la casa más limpio-

Los que siguen al Feng Shui señalan que estos reptiles portan mensajes positivos. Para esta filosofía milenaria la lagartija es un tótem de renovación y adaptabilidad. Representan un proceso de cambio y evolución personal. Además, indican que la energía del hogar está en movimiento y no estancada.

Por otra parte, se considera a las lagartijas como guardianas que equilibran las vibraciones del espacio señalando que la casa es un lugar sano y bien ventilado.