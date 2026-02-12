Viaje al paraíso en verano: las playas doradas de Brasil que pocos conocen y que son imperdibles

En Bahía hay unas playas que son las más extensas y hermosas. El lugar es la "capital del cacao", ideal para visitar en vacaciones de verano.

Brasil es un destino con muchas playas y lugares para conocer. Una de las recomendadas, conocida en el mundo como la “capital del cacao” es Ilhéus en el estado de Bahía. Es un destino de verano para quienes buscan selva y una costa infinita.

La playa del verano en Brasil Este rincón bahiano es muy recomendado para anotar en la lista de viajes. Visitar Ilhéus es un viaje de cuentos. Los entendidos del tema recomiendan visitar la Fazenda Yrerê o la Fazenda Provisão. Se puede caminar entre los cafetales, probar la fruta del cacao del árbol y conocer el proceso de elaboración del chocolate premiun.

Por otra parte, el centro de la ciudad parece detenido en el tiempo, conservando el glamour de la época de los "Coroneles del Cacao". Una parada obligatoria es el Bar Vesúvio, famoso por ser el punto de encuentro en la novela Gabriela, Clavo y Canela. También hay que visitar la Casa de Cultura Jorge Amado, que funciona en la antigua residencia del escritor, y la imponente Catedral de San Sebastián, con su arquitectura neoclásica frente al mar.

playa brasil Un destino para conocer en verano. Este lugar puede presumir porque tiene la costa más extensa de todo el estado de Bahía con opciones para todos los gustos; Praia del Sur (Praia del Sul) es la zona de los paradores modernos y las cabañas de playa (barracas) con gastronomía local. Es ideal para un descanso en familia.

Después, un poco más al sur, está Olivença, famosa por sus aguas ricas en hierro y magnesio. Para los que tienen un día extra pueden optar por viajar 70 kilómetros para descubrir Itacaré donde hay playas vírgenes rodeadas de densa Mata Atlántica.