El pueblo de Chile con arena blanca y mar turquesa que te enamorará en verano

El pueblo de Bahía Inglesa se ubica en la región de Atacama, dentro de la comuna de Caldera, a pocos kilómetros del histórico puerto y a unos 76 kilómetros de Copiapó. En este tramo del norte chileno, el paisaje árido del desierto se encuentra de manera abrupta con el océano, dando forma a uno de los contrastes más impactantes del litoral del Pacífico.

La identidad del pueblo está ligada a su bahía protegida, donde el mar adquiere tonos turquesas poco frecuentes en Chile. Las arenas blancas y finas refuerzan esa imagen que rompe con el imaginario de un océano oscuro y agitado. Sectores como La Piscina, El Chuncho y Las Machas muestran perfiles distintos dentro del mismo pueblo, con aguas más calmas que permiten el baño y el descanso.

El entorno natural explica esa singularidad. La corriente de Humboldt mantiene el agua fría y rica en nutrientes, mientras el clima seco de Atacama favorece cielos despejados gran parte del año. El resultado es un pueblo donde el horizonte se dibuja con nitidez y el contraste entre mar y desierto define cada postal.

Además del descanso en la playa, el pueblo ofrece actividades vinculadas al mar. Kayak, snorkel, buceo, windsurf y kitesurf forman parte de la dinámica estival, aprovechando la protección natural de la bahía. La cercanía con Caldera permite complementar la estadía con recorridos históricos ligados al pasado portuario y minero de la región.

La historia también forma parte del relato del pueblo. El nombre Bahía Inglesa remite al paso del corsario Edward Davis en 1687, cuando fondeó su nave en estas aguas. Ese episodio dejó una marca nominal que hoy convive con una identidad turística consolidada.