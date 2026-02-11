Verano: el pueblo de Salta que fue reconocido por la ONU y ofrece postales naturales sorprendentes

Te contamos todos los detalles de este pueblo: cuándo son los próximos eventos, dónde está ubicado y por qué fue reconocido por la ONU.

El fin de semana largo de carnaval está a la vuelta de la esquina y hemos encontrado un rincón escondido en Salta para que pases los últimos días del verano allí, rodeado de naturaleza y una gran riqueza cultural. Además, fue reconocido por una institución de gran nombre a nivel internacional por la preservación de sus tradiciones y arquitectura.

Se trata de Seclantás, ubicado en los Valles Calchaquíes de Salta. Durante el verano, este pueblo destaca por una agenda cultural que incluye festivales y eventos que te permiten vivir las costumbres regionales de cerca. El próximo se llama Carpas de la familia (14 a 16 de febrero) e invita a disfrutar de juegos de carnaval como bombitas de agua, espuma, harina y témpera.

Luego del evento de Carpas de la familia podés realizar otras actividades. Algunas de ellas promueven una conexión más profunda con la naturaleza, como la exploración de las Cuevas de Acsibi o la Laguna de Brealito, y otras te acercan a la cultura salteña, como el Camino de los Artesanos.

El pueblo que fue reconocido por la ONU También hay que destacar que Seclantás es conocido como la “Cuna del Poncho Salteño” y fue seleccionado para participar en el certamen mundial Best Tourism Villages de Onu Turismo, gracias a su compromiso por preservar sus raíces históricas, tanto en costumbres como su arquitectura colonial.