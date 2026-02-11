Alerta verano: cómo cuidar el cuero cabelludo del sol y del calor

En verano, el cuero cabelludo puede resecarse o irritarse por el sol, el calor y el agua; especialistas recomiendan cuidados simples para protegerlo.

El sol y el calor también afectan la salud del cuero cabelludo en verano. Foto: Archivo

Durante el verano, el cabello no es el único que sufre las consecuencias del sol, el calor y el agua de mar o pileta. El cuero cabelludo también puede resecarse, irritarse o quemarse si no se toman ciertos recaudos. Por eso, los especialistas recomiendan prestar atención a esta zona, especialmente en días de exposición prolongada.

La radiación solar directa puede generar enrojecimiento, descamación y sensibilidad, incluso en personas que no suelen tener problemas capilares. Además, el cloro y la sal contribuyen a alterar el equilibrio natural de la piel.

Qué hacer para proteger el cuero cabelludo Una de las medidas más simples y efectivas es usar sombrero o gorra en horarios de mayor radiación. También existen protectores solares específicos para el cuero cabelludo, en formato spray o bruma, que no dejan el cabello pesado.

El lavado también cumple un rol clave. En verano se recomienda utilizar shampoos suaves, preferentemente hidratantes, y evitar productos agresivos que puedan resecar aún más la piel. Complementar con mascarillas nutritivas ayuda a mantener la hidratación.

Otro punto importante es no abusar de herramientas de calor como planchitas o secadores. El cuero cabelludo ya está expuesto a altas temperaturas ambientales, por lo que sumar calor artificial puede incrementar la irritación.