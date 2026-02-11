Presenta:

Tendencias

|

Verano

Alerta verano: cómo cuidar el cuero cabelludo del sol y del calor

En verano, el cuero cabelludo puede resecarse o irritarse por el sol, el calor y el agua; especialistas recomiendan cuidados simples para protegerlo.

Alejandro Llorente

El sol y el calor también afectan la salud del cuero cabelludo en verano. Foto: Archivo

El sol y el calor también afectan la salud del cuero cabelludo en verano. Foto: Archivo

Durante el verano, el cabello no es el único que sufre las consecuencias del sol, el calor y el agua de mar o pileta. El cuero cabelludo también puede resecarse, irritarse o quemarse si no se toman ciertos recaudos. Por eso, los especialistas recomiendan prestar atención a esta zona, especialmente en días de exposición prolongada.

La radiación solar directa puede generar enrojecimiento, descamación y sensibilidad, incluso en personas que no suelen tener problemas capilares. Además, el cloro y la sal contribuyen a alterar el equilibrio natural de la piel.

Te Podría Interesar

Qué hacer para proteger el cuero cabelludo

Una de las medidas más simples y efectivas es usar sombrero o gorra en horarios de mayor radiación. También existen protectores solares específicos para el cuero cabelludo, en formato spray o bruma, que no dejan el cabello pesado.

El lavado también cumple un rol clave. En verano se recomienda utilizar shampoos suaves, preferentemente hidratantes, y evitar productos agresivos que puedan resecar aún más la piel. Complementar con mascarillas nutritivas ayuda a mantener la hidratación.

Otro punto importante es no abusar de herramientas de calor como planchitas o secadores. El cuero cabelludo ya está expuesto a altas temperaturas ambientales, por lo que sumar calor artificial puede incrementar la irritación.

Un especialista recomienda cada cuánto hay que lavarse el pelo para mantener la salud del cuero cabelludo. Foto: Shutterstock
La radiaci&oacute;n directa puede causar enrojecimiento y descamaci&oacute;n.Foto: Shutterstock

La radiación directa puede causar enrojecimiento y descamación.Foto: Shutterstock

Señales a tener en cuenta

Picazón persistente, ardor, descamación excesiva o sensibilidad al tacto pueden ser señales de que el cuero cabelludo necesita cuidados adicionales. En caso de molestias que no mejoren, lo recomendable es consultar con un dermatólogo.

Archivado en

Notas Relacionadas