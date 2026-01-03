Verano: los riesgos del sol y una guía esencial para el cuidado de la piel

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, las actividades al aire libre se multiplican. Piletas, ríos y cerros se convierten en destinos frecuentes, lo que plantea una pregunta inevitable: ¿cómo proteger mi piel del sol ? La dermatóloga Florencia Scherli , en diálogo con MDZ Radio , detalló recomendaciones y riesgos de la exposición solar sin los cuidados adecuados.

“Esta es la época donde el sol está más fuerte, donde hay que cuidarse más”, afirmó Scherli desde el inicio. “Algunos se van de vacaciones a la playa, a ciertos lugares donde la exposición es más prolongada, así que sí, es importante saber cómo cuidarse para prevenir, obviamente, cáncer de piel y otras cosas”, remarcó.

Al abordar la elección del protector solar, la especialista fue clara: “Acá directamente les voy a decir factor 50”. Explicó que, si bien lo ideal es un factor de 30 para arriba, ajustándose al fototipo de piel, “para los niños sí o sí un factor 50”. Aclaró además que “ya no vienen tantos factores más allá del 50, porque se ha comprobado que como que no hay mucha diferencia entre un 50, un 60, un 70, un 80, un 100. Entonces ya con que sea 50 es una muy buena protección”.

Sin embargo, Scherli hizo especial hincapié en un error común: “El tema es no solamente el factor de protección solar, sino también renovarlo, reaplicarlo cada dos horas, o si estoy en el agua, o transpiro, hago algún deporte. Porque ese es el tema del protector solar: si no lo reaplicamos me voy a quemar aunque tenga factor 50”. Y ejemplificó: “Muchos dicen ‘uy pero yo me había puesto protector’… me puse protector a las 10 de la mañana, estuve todo el día en el río o en una pileta hasta las 6 de la tarde, y sí, obviamente que ahí va a aparecer la quemadura solar”.

Junto con la reaplicación, la dermatóloga destacó la importancia de los horarios de exposición . “De 10 a 16 es el horario donde es más fuerte el sol”, señaló, y recomendó: “No es que no te vas a exponer en ese rango, pero por ahí en ese horario tratar de buscar una sombra. O si voy a la pileta con protector, con gorro, con las otras medias de la fotoprotección, remera UV en los niños”.

Zonas olvidadas: cuero cabelludo y luz visible

Scherli llamó la atención sobre zonas del cuerpo que suelen pasarse por alto. “Especialmente en quienes han perdido pelo, los hombres que por ahí no tienen pelo, es importante que usen o gorro o el protector solar”, indicó. “Y en el caso de las mujeres… como ese caso el año pasado de unas chicas que habían ido a Brasil con las trencitas y se quemó el cuero cabelludo, impresionante”. Para estas situaciones, sugirió el uso de gorros o, si no, “acordarse de ponerse el protector solar en el cuero cabelludo”.

Respecto al uso diario, aclaró una distinción importante: “Respecto a la luz azul (de pantallas), se ha comprobado que estimula la aparición de manchas, de fotoenvejecimiento… y sí está bueno usar el protector solar en los pacientes que tienen manchas y demás”. Este cuidado, señaló, “se puede usar todo el año, o se debería usar todo el año”.

Mitos y verdades sobre el bronceado y la piel morena

Consultada sobre bronceadores y aceites, la dermatóloga fue contundente. “El bronceador es un protector solar de bajo factor de protección. Es un 4, un 6, un 8… te protege un poquitito”, definió. “Y el bronceado en realidad es un mecanismo de defensa de la piel: cuando la piel se expone al sol, el cuerpo genera más cantidad de melanina, más pigmento para proteger el ADN de las células. Lo que está haciendo es proteger al ADN para que no tengas el daño directo del sol”. Respecto a los aceites, afirmó: “Eso no está claramente recomendado”.

Desmitificó también la creencia de que las pieles más oscuras no necesitan protección: “El sol nos afecta a todos. Te afecta, te quema igual… lo más frecuente es que las pieles más oscuras se broncean más… pero no quiere decir que todos los tipos de piel no deberían protegerse”.

Consejos prácticos y respuestas rápidas