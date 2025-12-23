Verano: la guía definitiva para elegir bien el protector solar

El uso del protector solar se volvió una obligación en los últimos tiempos donde el termómetro viene en ascenso, especialmente en los meses de verano . Tal es así que se ha convertido en una prioridad para la salud.

La exposición prolongada al sol no solo contribuye al envejecimiento prematuro de la piel sino que aumenta las probabilidades de desarrollar cáncer de piel y de sufrir dolorosas quemaduras.

El factor de protección solar mide (SPF) la defensa contra los rayos UVB . Lo ideal es no usar menos de un SPF 30. En el caso del factor 50, bloquea el 98% la radiación mientras que los de 100 llegan al 99%.

Mientras que el SPF cuida de las quemaduras el PPD protege del daño profundo y del cáncer de piel. Al elegir el producto hay que buscar un nivel de protección UVA que sea al menos un tercio del valor SPF.

Si el envase tiene el logo "UVA" dentro de un círculo, cumple con la norma internacional.

Así puedes evitar que se manche la ropa con el protector solar Foto: Archivo Es importante cuidar la piel sobre todo en verano. Foto: Archivo

En el caso de Argentina, la garantía de seguridad y de confianza la brinda la ANMAT. Se recomienda verificar que el producto esté certificado.

En el caso de los niños tienen una dermis mucho más delgada por eso deben usar líneas pediátricas con menos irritantes. Los bebés menores de un año no deben ser expuestos al sol en forma directa.

Por último, el error más común es poner poca cantidad. Para que la cobertura sea correcta se debe usar el equivalente a una cucharadita de té por zona: una para el cuello y la cara, una para cada brazo, una para el pecho, una para la espalda y una para cada pierna.