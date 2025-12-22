Ideal para el verano: liquidan toallas y toallones con imperdibles descuentos

Pensando en el verano, se esperan grandes ofertas en distintos elementos clave. Se trata de toallas y toallones con precios muy bajos.

Las principales cadenas de supermercados del país lanzaron promociones atractivas en productos de blanquería, con descuentos que llegan hasta el 50 % y la posibilidad de financiar las compras en cuotas sin interés, según informaron los comercios implicados que ya piensan en el verano.

Durante las últimas semanas, hipermercados como Carrefour, Jumbo y ChangoMás pusieron en oferta diferentes modelos de toallas y toallones, en una estrategia para atraer a consumidores que buscan renovar sus artículos de baño sin gastar de más.

Ofertas destacadas en ChangoMás para el verano En esta cadena se pueden encontrar rebajas de hasta la mitad del precio habitual en productos de microfibra y otras telas. Entre los ejemplos más llamativos están:

Toalla grande (70 × 140 cm) con 50 % de descuento, a poco más de $13.499 (antes $26.999).

Toallón extra grande (90 × 180 cm) también con 50 % off, a $9.999,50.

Toallitas infantiles tipo ponchito con broches, a $8.499,50, tras la rebaja.

Toalla de tamaño mediano (50 × 70 cm) desde $3.499,50 con la promoción. Promociones en Jumbo La cadena Jumbo también ofrece precios reducidos, aunque con descuentos ligeramente menores que en ChangoMás, rondando el 30 %. Entre los artículos en promoción figuran:

Toallas de mano y de baño de diversas medidas con precios reducidos, como las toallas de visita desde $3.493.

Toallones de mayor tamaño y diferentes tonos con rebajas sobre sus valores de lista. Ofertas en Carrefour En Carrefour, las ofertas incluyen promociones por volumen, donde la segunda unidad puede salir con hasta 80 % de descuento en determinados modelos. Esto aplica, por ejemplo, a toallas de rostro y de baño de marcas como Tex Basic y Cannon, con opciones de pago en cuotas fijas tanto con tarjeta como con la financiación propia de la cadena.