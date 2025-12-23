Sueños: el significado que se esconde detrás del sueño con lagartijas

Es importante analizar los sueños para entender el significado del mensaje que traen y para entender las emociones.

Los sueños con animales pueden contener información importante sobre el soñador. Se trata de manifestaciones del subconsciente que trae un mensaje. A veces cuesta entender el significado. Si aparece una lagartija es posible que esté advirtiendo que la persona es demasiado racional.

Sueños Por otra parte, este sueño tiene otra interpretación negativa y puede ser que este reptil aparece en los sueños de las personas que se han quedado sin ilusiones, que no tienen aspiraciones y que se sienten vacías. Se trata de un sueño común en momentos próximos a la depresión.

Soñar A veces los sueños generan alegría. Foto: Fuente: Shutterstock Los sueños traen un mensaje. Foto: Fuente: Shutterstock También este sueño representa la capacidad de adaptación de las personas en relación a la capacidad de los animales a sobrevivir en un entorno hostil. Quizás el soñador está encontrando la fuerza psicológica para enfrentar cualquier situación.

En cambio, si la lagartija entra a la casa es una amenaza que llega al hogar para desestabilizar. Puede que se trate de desencuentros familiares, problemas de pareja o de algún bajón emocional.