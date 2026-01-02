Rescate en montaña: recomendaciones claves para evitar tragedias este verano

Comienza el verano y aumenta la cantidad de visitantes a la montaña . El Jefe de la Patrulla de Rescate de Auxilio de Alta Montaña, Brian Fiona , brindó una serie de consejos para minimizar riesgos durante salidas y trekking. Sus recomendaciones giran en torno a dos ejes centrales: minuciosa preparación previa y obligatoriedad de informar la actividad a realizar.

"Es importante destacar que la montaña es un ambiente agreste, lo que hace que haya que tener algunos recaudos al momento de salir", explicó Fiona en diálogo con MDZ Radio . El primer punto, según el rescatista, es "el tema de la experiencia que hay que tener y lo que hay que prepararse uno mismo al momento de encarar alguna travesía o algún ascenso".

Fiona detalló que el núcleo de todas las recomendaciones es "la planificación", un aspecto en el que su equipo hace "mucho hincapié". Esto implica "indagar en la ruta que quiero realizar, el trekking que quiero realizar, la travesía que quiero realizar, si cuento con el equipamiento necesario y además eso es la información como el pronóstico". También debe considerarse el conocimiento de la zona: "si conozco la zona, si me ubico, si he ido, si voy con alguien que conoce; si no lo conozco, considerar contratar los servicios de un guía".

Dentro de esa planificación, Fiona destacó como "fundamental" el "tema de informar la actividad que voy a realizar , puede ser a la patrulla de rescate o puede ser a un familiar". El protocolo es claro: "para que llegado al caso, dentro de los tiempos que yo tengo estipulado que voy a realizar la actividad, no regreso a mi casa, no tengo ninguna señal, no informo con nadie, ya estamos trabajando sobre algo".

Explicó que, para informar a la patrulla, los ciudadanos pueden utilizar el correo electrónico oficial ( [email protected] ). "Desde ese correo puedes dejar escrito qué actividad vas a realizar, cuánta gente va a ir a esa actividad, qué día se va a realizar y nosotros respondemos y estamos atentos a cualquier situación que pueda surgir", indicó. Puso como ejemplo la práctica del Club Andinista Mendoza, que informa sistemáticamente sus salidas: "Cuando no recibimos una comunicación en el tiempo que ellos más o menos estimaron, ya empezamos a activar todos los recursos para ver qué pasó".

Para quienes no usen este canal, la alternativa es avisar a un familiar: "Le decís 'mirá, me voy a subir el Cerro Comisión, voy a calcular que a las 7 de la tarde voy a estar terminando, te mando un mensajito cuando regrese. Si a las 7 de la tarde no regreso, por favor fíjate porque claramente algo ocurrió'".

Equipamiento adecuado y zonas de mayor intervención

Respecto al equipamiento, Fiona recomendó llevar "una mochila liviana, cómoda, agua, comunicación, linterna" y calzado específico: "Tenés que tener en cuenta una buena suela con un buen agarre, porque el terreno montañoso es sinuoso".

Consultado sobre las áreas de mayor demanda de rescate, el jefe de Patrulla enumeró: "Las zonas puntuales son lo que es Cacheuta, el cordón sur de Cacheuta, aparte del norte, el cordón norte de Cacheuta, Vallecitos, el Cordón del Plata. Después tuvimos algunas intervenciones en lo que es zona del Manzano Histórico. Actualmente estamos en el Parque Provincial Aconcagua". Sobre las causas más comunes de rescate, precisó: "El problema principal es que se extravían. O sea, van, suben y por lo general en la bajada erran el camino y terminan saliendo a otro lado". Otras emergencias atendidas suelen ser "torcedura de tobillo, esguince, golpes, politraumatizados".

Operativa y estadísticas

Sobre el despliegue operativo, Fiona explicó que la unidad cuenta con 25 rescatistas y que "el grupo mínimo de trabajo que tenemos para la novedad son de dos rescatistas", pudiendo ampliarse según la complejidad y trabajando en conjunto con Gendarmería, Ejército y guías. Aclaró que, al ser personal policial, la patrulla no tiene injerencia en los posibles costos que un rescate pueda generar para el asistido: "Nuestra premisa es llegar al lugar y movilizar a la persona en el caso que esté lesionada y sacarla lo antes posible".

Finalmente, brindó un dato de la temporada en curso en el Parque Aconcagua: "De lo que va [de temporada], en total hemos tenido 35 evacuaciones, de las cuales nosotros hemos intervenido en 12". Actualmente, estimó, hay "unos 380 andinistas dentro del parque por ambas quebradas", preparándose para la afluencia masiva de enero.