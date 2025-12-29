El alarmante número de Potrerillos: 25 rescates por fin de semana

Durante el verano, mendocinos y turistas buscan espejos de agua para refrescarse, pero desde el Ministerio de Energía y Ambiente insistieron en nadar solo en espacios habilitados. Por su parte, los guardavidas de Potrerillos indicaron que practican 25 rescates por fin de semana en temporada estival.

“Calculamos entre 20 y 25 rescates por fin de semana de gente que no sabe utilizar embarcaciones tipo kayak. Muchas personas se compran un kayak y van al dique”, explicó el director de la ESAM de la UMaza y jefe a cargo de la playa, Esteban Marchese Buchela, en MDZ Radio 105.5 FM .

Potrerillos es uno de los espejos de agua favoritos de mendocinos y turistas.

Con respecto a los ahogamientos, Marchese Buchela indicó que en la zona de Bahía Príncipe -la única habilitada para nadar en Potrerillos - no se ha registrado ningún caso mientras hay guardavidas. “El único ahogamiento fue después de la temporada”, dijo.

En Bahía Príncipe hay 900 metros de playa con médanos y agua clara donde se puede nadar. En toda la zona están distribuidos los guardavidas cada 100 metros y está permitido bañarse en la zona boyada.

“Potrerillos es un lago y se trata lógicamente de nado en aguas abiertas. En muchas partes la boya llega muy adentro lejos de la costa. Nosotros utilizamos el mismo método y operativo que se hace en el Mediterráneo”, señaló Marchese Buchela.

“Operamos con radio, tenemos desfibrilador y estamos disponibles para cualquier atención sanitaria. A las personas que se animan a nadar les preguntamos si saben y con los niños recomendamos que siempre estén a un brazo de distancia”, agregó.

guardavidas en potrerillos Guardavidas en Potrerillos. IG @esam.universidadmaza

Dónde está la playita

El viaje en auto particular hasta Bahía Príncipe -desde la Ciudad de Mendoza- es de 50 minutos aproximadamente. Si se parte desde la Plaza Independencia, hay que tomar por la avenida Emilio Civit, luego Boulogne Sur Mer, empalmar con el Corredor del Oeste y seguir por la renovada Ruta Provincial 82 hasta Cacheuta.

Hay que pasar por los caracoles y el túnel de Cacheuta, costear el dique e ingresar a Potrerillos. El ingreso a la playita se encuentra tomando la primera salida de la rotonda del Parador N°1. Allí, se accede a la bajada que permite llegar directamente en auto hasta Bahía Príncipe, ubicada en el Parador A del embalse.