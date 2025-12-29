El alarmante número de Potrerillos: 25 rescates por fin de semana
Los guardavidas de Potrerillos aseguraron que realizan 25 rescates por fin de semana en el verano. Piden nadar en las zonas con boyas.
Durante el verano, mendocinos y turistas buscan espejos de agua para refrescarse, pero desde el Ministerio de Energía y Ambiente insistieron en nadar solo en espacios habilitados. Por su parte, los guardavidas de Potrerillos indicaron que practican 25 rescates por fin de semana en temporada estival.
Potrerillos y los rescates
“Calculamos entre 20 y 25 rescates por fin de semana de gente que no sabe utilizar embarcaciones tipo kayak. Muchas personas se compran un kayak y van al dique”, explicó el director de la ESAM de la UMaza y jefe a cargo de la playa, Esteban Marchese Buchela, en MDZ Radio 105.5 FM.
Con respecto a los ahogamientos, Marchese Buchela indicó que en la zona de Bahía Príncipe -la única habilitada para nadar en Potrerillos- no se ha registrado ningún caso mientras hay guardavidas. “El único ahogamiento fue después de la temporada”, dijo.
Zona segura para nadar
En Bahía Príncipe hay 900 metros de playa con médanos y agua clara donde se puede nadar. En toda la zona están distribuidos los guardavidas cada 100 metros y está permitido bañarse en la zona boyada.
“Potrerillos es un lago y se trata lógicamente de nado en aguas abiertas. En muchas partes la boya llega muy adentro lejos de la costa. Nosotros utilizamos el mismo método y operativo que se hace en el Mediterráneo”, señaló Marchese Buchela.
“Operamos con radio, tenemos desfibrilador y estamos disponibles para cualquier atención sanitaria. A las personas que se animan a nadar les preguntamos si saben y con los niños recomendamos que siempre estén a un brazo de distancia”, agregó.
Dónde está la playita
El viaje en auto particular hasta Bahía Príncipe -desde la Ciudad de Mendoza- es de 50 minutos aproximadamente. Si se parte desde la Plaza Independencia, hay que tomar por la avenida Emilio Civit, luego Boulogne Sur Mer, empalmar con el Corredor del Oeste y seguir por la renovada Ruta Provincial 82 hasta Cacheuta.
Hay que pasar por los caracoles y el túnel de Cacheuta, costear el dique e ingresar a Potrerillos. El ingreso a la playita se encuentra tomando la primera salida de la rotonda del Parador N°1. Allí, se accede a la bajada que permite llegar directamente en auto hasta Bahía Príncipe, ubicada en el Parador A del embalse.