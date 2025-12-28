Dos apuestas transforman Potrerillos: un glamping de lujo y el refugio de un rockstar

Potrerillos , uno de los destinos más emblemáticos de la montaña mendocina, está atravesando un proceso de renovación turística impulsado no por grandes cadenas internacionales, sino por dos historias personales tan particulares como inspiradoras.

A metros del lago, la empresaria mendocina Vanesa Adriazola -quien alcanzó notoriedad como conejita de Playboy en 2001 y luego construyó una sólida carrera artística en Miami- vuelve a su tierra para inaugurar Zoen Camps, un glamping premium que promete combinar lujo , aventura y solidaridad a partir de la segunda quincena de enero de 2026.

A unos kilómetros de allí, en Piedras Blancas, el músico Daniel Piccolo -ex baterista y socio fundador de Enanitos Verdes - lleva más de una década levantando con sus propias manos Piccolo Borgo, un complejo de cabañas que pronto sumará un bar temático inspirado en su vida arriba de los escenarios.

Ambos proyectos, diferentes en propuesta y estética, coinciden en un punto esencial: ponen en valor la montaña como espacio de bienestar, descanso y conexión con lo auténtico, impulsando un movimiento turístico que crece año tras año en el corredor andino.

A comienzos de los 2000, el nombre de Vanesa Adriazola irrumpió en los medios argentinos cuando fue elegida representante local de Miss Playboy TV Latinoamérica. Había llegado allí casi por casualidad: “Vi una publicidad en la tele y me animé a enviar una foto de unas vacaciones. Nunca pensé que tenía posibilidad, no tenía experiencia como modelo”, recuerda. Sin embargo, la oportunidad la lanzó a una carrera que luego continuó en Estados Unidos, donde trabajó como actriz, modelo y conductora bajo el nombre artístico de Vanesa Zolari.

Vanesa adriazola y julio ocampo Vanesa junto a su esposo Julio.

En Miami, encontró el escenario perfecto para expandir su formación: participó en telenovelas, series, campañas y programas de Univision, mientras recorría el mundo. “Viajar por 44 países fue uno de los grandes regalos de mi vida”, dice sobre esa etapa, donde logró desvincular su imagen artística de Playboy y construir una identidad profesional más amplia.

Casada con el actor colombiano Julio Ocampo y mamá de dos pequeños (Zoe y Enzo), la mendocina decidió invertir en su provincia. “Desde que me fui siempre pensé en volver. Siento que Mendoza me dio mucho y quería devolver algo”, explica. Esa convicción fue el origen de Zoen Camps, un complejo turístico ubicado en la costa norte del lago Potrerillos que abrirá sus puertas en unas semanas y de lunes a jueves habrá un descuento del 25% para mendocinos.

zoen (2)

El emprendimiento combina la tendencia global del glamping con la estética boutique: domos equipados con comodidades de hotel cinco estrellas -incluidas piscinas climatizadas privadas, baños propios y vistas frontales al Cordón del Plata-, servicio personalizado, actividades al aire libre y pensión completa para que el visitante no deba preocuparse por ningún detalle”.

zoen (3)

Daniel Piccolo: el músico que ama la vida en la montaña

Ex baterista y socio fundador de Enanitos Verdes -la banda cuyana más influyente del rock latino-, Daniel Piccolo vivió décadas de giras, hoteles y escenarios internacionales. Y fue justamente ese ritmo intenso el que lo llevó a soñar con una vida más simple.

daniel piccolo Daniel Piccolo junto a su perro Moro, en el complejo que construyó con sus manos.

En 2013 inició la construcción de lo que hoy es Piccolo Borgo, un complejo de cabañas de tronco inspirado en la estética alpina. Los constructores hicieron lo básico: paredes, techos y cañerías. Después Daniel se puso manos a la obra y, según contó, lo más difícil fue tratar y sellar los troncos.

El músico invirtió allí todo lo ahorrado en su carrera. “Nunca gasté en nada que no fuera esencial. Todo lo que tenía fuera del país lo traje para invertir acá”, dice. Hoy vive en el complejo, atiende personalmente a los visitantes y trabaja diariamente en nuevas ampliaciones.

complejo de piccolo

Dos historias, un mismo paisaje: la montaña como destino que renace

El desembarco de Adriazola y Piccolo en Potrerillos revela una tendencia clara: la montaña mendocina ya no es solo un espacio de paso, sino un territorio donde se construyen identidades, se proyectan sueños y se diseñan propuestas turísticas con fuerte personalidad.

Zoen Camps apuesta al lujo consciente, a la reconexión con la naturaleza y a un modelo turístico que incluye impacto social. Piccolo Borgo, por su parte, reivindica el trabajo artesanal, la calidez familiar y la autenticidad de la vida serrana. Dos miradas distintas, complementarias, que enriquecen la oferta del corredor andino.