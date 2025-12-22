La curiosa historia detrás del nombre del puente que habilitaron en Potrerillos

El puente ferroviario que cruza el río Mendoza en Potrerillos volvió a quedar en el centro de la escena tras su reciente habilitación provisoria. Más allá de la decisión oficial, hay un detalle que no pasa desapercibido: en Google Maps figura como “ puente de Anderson”.

El nombre llama la atención porque no es oficial ni histórico, y sin embargo aparece en una de las plataformas más usadas para ubicar lugares. En los últimos años, incluso, algunos medios mencionaron esa denominación como si fuera real.

Durante 2024 circuló la versión de que el nombre hacía referencia a un ingeniero escocés que habría construido el puente en 1896 para el paso del tren trasandino. Pero la historia verdadera es mucho más reciente, digital y, sobre todo, bastante más graciosa.

El origen del “ puente de Anderson” no está en los archivos históricos, sino en YouTube. Todo comenzó con un motovloguero llamado Anderson Blog Ride, que realiza recorridos en moto por Mendoza y otras rutas del país.

Durante mucho tiempo, Anderson cerraba sus videos con imágenes grabadas desde ese puente ferroviario. Esa escena final se volvió tan habitual que sus seguidores empezaron a referirse al lugar como “el puente de Anderson”.

Con el paso del tiempo, algunos fans decidieron llevar el apodo un paso más allá y comenzaron a etiquetar el lugar en Google Maps con ese nombre. Así, de manera informal y colectiva, la denominación empezó a circular en internet.

De un apodo digital a los medios tradicionales

puente ferroviario potrerillos La medida permite cruzar el río Mendoza por un antiguo puente ferroviario, con uso restringido y bajo control provincial. Google Maps

La etiqueta fue ganando fuerza hasta quedar visible para cualquier usuario que buscara la zona en Google Maps. Incluso hubo un momento en el que el nombre fue borrado, lo que motivó una campaña en redes para volver a colocarlo.

El propio Anderson contó que impulsaron esa movida desde Instagram, invitando a sus seguidores a marcar nuevamente la ubicación como “puente de Anderson”. La iniciativa funcionó y el nombre volvió a aparecer.

Con el tiempo, la denominación empezó a colarse también en notas periodísticas y coberturas radiales. Eso llevó a que se generara confusión y a que algunos medios atribuyeran erróneamente el nombre a un ingeniero histórico.

El cruce del puente

Puente De Anderson - Potrerillos (2) Anderson Blog Ride

Esta historia del “puente de Anderson” muestra cómo las redes sociales y las plataformas digitales pueden crear nuevas identidades para lugares reales. En este caso, un apodo nacido en YouTube terminó instalado en el mapa y en la conversación pública.