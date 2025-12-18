Qué cambia en el dique Potrerillos y cuáles son las playas habilitadas este verano

Las obras de Costazur , el ambicioso proyecto que promete cambiarle la cara al perilago de Potrerillos , están en marcha desde septiembre. Hasta el momento se avanzó en caminos, estacionamiento, cerco perimetral, tanques de agua para riego y para consumo de agua potable, y la plantación de 3.000 árboles.

El plan para dotar de servicios e infraestructura al sur del dique se extenderá durante los próximos cuatro años e incluirá áreas de camping y casas rodantes, zonas de asadores comunitarios, alojamientos turísticos de distintas categorías, comercios y locales gastronómicos, entre otros.

Por las obras, ciertos aspectos cambiarán para mendocinos y turistas que visten el perilago de Potrerillos este verano. Accesos reorganizados, cierre perimetral, estacionamiento que inicialmente será gratuito pero que luego tendrá su costo, y un nuevo sector para las actividades acuáticas, son algunas de las modificaciones ya visibles.

Ante tantos cambios, algunas cuestiones seguirán vigentes: mendocinos podrán seguir bañándose en las zonas habilitadas del dique Potrerillos ; una de las actividades más solicitadas en el verano.

Además, desde la División Náutica de Mendoza, dependiente de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, confirmaron que por el momento no hay cambios en la reglamentación de navegación y actividades acuáticas, por lo que todo seguirá funcionando como de costumbre.

Las playas habilitadas para bañarse en el dique Potrerillos

Bahía Príncipe es la zona habilitada para bañarse de manera segura en el dique Potrerillos. Este sábado 13 de diciembre quedó inaugurada la temporada en esta playa ubicada en el Parador A del dique.

La playa tiene una extensión de 900 metros y estará habilitada hasta el 8 de marzo, con sectores especialmente delimitados para el baño y el nado. Pensada como un espacio accesible y seguro, “Bahía Príncipe” aparece como una nueva alternativa para pasar el día, refrescarse y disfrutar del paisaje del perilago. Todo el sector cuenta con áreas boyadas y autorizadas, lo que permite un uso ordenado y cuidado del espejo de agua.

Bahía Príncipe es la nueva playa habilitada en Potrerillos Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ La playa de Bahía Príncipe ya se encuentra habilitada en Potrerillos. ALF PONCE MERCADO / MDZ

El Parador 1 dispone de guardia permanente de lunes a lunes, de 11.00 a 18.00, a cargo de guardavidas de la Escuela de Salvamento Acuático de la UMAZA.

Además del sector de playa, el parador ofrece una propuesta que completa la experiencia con un restaurante, food trucks, sanitarios, feria de artesanías y estacionamiento.

Por su parte, desde Náutica explicaron que también la zona de la playa pública y en el resto de los diques en donde esté boyado y haya guardavidas, son aptos para el baño.

Más allá de las obras de Costazur, estos espacios continúan siendo de acceso público y gratuito. Sin embargo, el acceso a la costa del perilago se debe realizar a pie; la circulación vehicular solo está permitida en los espacios de estacionamiento indicados.

Actividades náuticas y acuáticas

La reglamentación para las actividades náuticas y acuáticas por lo pronto no sufrirá modificaciones. Ingreso de embarcaciones y actividades como kayak, windsurf, kitesurf y paseos en velero, continuarán con normalidad, aunque algunas de ellas se desarrollarán en otras zonas. Tal es el caso del kitesurf, que firmó un acuerdo para trasladarse a otro sector del perilago por las obras.

Obras Proyectos Dique Potrerillos (20) La Asociación Mendocina de Kitesurf tuvo que trasladarse a otra zona del perilago. Marcos Garcia / MDZ

Para cualquier tipo de navegación, es obligatorio llevar el chaleco salvavidas colocado, así como respetar las capacidades máximas de la embarcación. En tanto, está estrictamente prohibida la navegación nocturna de 21 a 7, en todos los espejos de agua de la Provincia.

Las embarcaciones a motor están prohibidas en el dique Potrerillos, salvo algunas excepciones.

Las infracciones de náutica tienen una pena económica, y según la gravedad del caso, se aplica una sanción adicional de inhabilitación temporaria o definitiva.