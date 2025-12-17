Inauguraron una playa pública a minutos del Gran Mendoza

La nueva playa pública funciona en el Parador A de Potrerillos y cuenta con seguridad, servicios y espacios pensados para toda la familia.

Mendoza sumó este fin de semana un nuevo espacio para disfrutar del agua sin alejarse demasiado del Gran Mendoza en esta temporada de verano. Este sábado 13 de diciembre quedó inaugurada la temporada en Playa Pública “Bahía Príncipe”, ubicada en el Parador A del Dique Potrerillos, a pocos minutos de la ciudad.

La playa tiene una extensión de 900 metros y estará habilitada hasta el 8 de marzo, con sectores especialmente delimitados para el baño y el nado. Pensada como un espacio accesible y seguro, “Bahía Príncipe” aparece como una nueva alternativa para pasar el día, refrescarse y disfrutar del paisaje del perilago. Todo el sector cuenta con áreas boyadas y autorizadas, lo que permite un uso ordenado y cuidado del espejo de agua.

El Parador 1 dispone de guardia permanente de lunes a lunes, de 11.00 a 18.00, a cargo de guardavidas de la Escuela de Salvamento Acuático de la UMAZA. Esto en busca de garantizar tranquilidad tanto a mendocinos como a turistas.

Además del sector de playa, el parador ofrece una propuesta que completa la experiencia con un restaurante, food trucks, sanitarios, feria de artesanías y estacionamiento. La idea es que quienes lleguen puedan pasar varias horas cómodos, sin preocuparse por servicios básicos.

La inauguración también sirvió para reconocer el trabajo sostenido de la ESAM UMAZA, que desde hace ocho años mantiene un operativo de guardavidas en la zona. Gracias a este despliegue y al trabajo conjunto con el Ente Náutico provincial, no se han registrado ahogamientos en este espacio público.