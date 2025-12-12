Las playas cercanas a Guadalajara para pasar las fiestas en 2025

Guadalajara no tiene mar, pero varias playas cercanas se convirtieron en los destinos preferidos para quienes buscan descansar y disfrutar del océano.

Cuando se acerca la temporada de fiestas y vacaciones de fin de año, muchos habitantes de Guadalajara buscan destinos de playa accesibles para desconectar de la ciudad y disfrutar del sol y el mar. Aunque no hay playas justo a la orilla de la ciudad, varias opciones costeras en Jalisco y Nayarit están a pocas horas en auto y son perfectas para un viaje de varios días.

Una de las opciones más recomendadas por quienes viven en la región y por herramientas de viaje es Chacala, en la costa de Riviera Nayarit, considerada la playa más cercana a Guadalajara si se toma la autopista hacia Puerto Vallarta. Se llega en aproximadamente 2 horas y 45 minutos a 3 horas y media en auto desde la Perla Tapatía. Es un lugar tranquilo, ideal para quienes buscan descanso, naturaleza y aguas no tan concurridas, con varias calas pequeñas como Las Cuevas, Chacalilla y La Caleta para explorar al llegar.

Riviera Nayarit 3 islas marietas Opciones cercanas a Guadalajara para una escapada rápida. El segundo destino cercano a Guadalajara Otra opción cercana y familiar es Rincón de Guayabitos, en Nayarit, a unas 2 horas y 50 minutos de Guadalajara. Esta playa ofrece oleaje suave, hospedaje para todos los presupuestos y un ambiente relajado para quienes prefieren vacaciones más largas sin prisas. Es popular entre familias y grupos, con opciones de cabañas y hoteles sencillos, y se puede aprovechar el viaje para recorrer también la zona del Parque Nacional Isla Isabel o disfrutar de la gastronomía costera.