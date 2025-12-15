La playa de Chile que enamora con sus aguas transparentes y temperatura cálida

Totoralillo, en la región de Coquimbo, es el paraíso escondido de Chile que atrae a los turistas argentinos por sus aguas turquesas, su clima cálido y su ambiente relajado, similar a los paisajes caribeños.

Con su mezcla de tranquilidad, deportes acuáticos y gastronomía local, Totoralillo es la playa perfecta para una escapada diferente en Chile.

Chile es uno de los destinos más elegidos por los argentinos este verano, y no solo por sus modernos malls o su cercanía, sino también por sus playas paradisíacas. Mientras muchos se concentran en las famosas costas de Viña del Mar o Reñaca, a solo unos minutos de La Serena, existe un rincón escondido que enamora a quienes lo descubren: la playa de Totoralillo.

Ubicada a unos 12 kilómetros al sur de la comuna de Coquimbo y a 25 kilómetros de La Serena, Totoralillo es una playa natural que combina belleza y tranquilidad. Con un paisaje de aguas turquesas y arenas blancas, es el destino perfecto para quienes buscan desconectar del bullicio y disfrutar del sol en un entorno más reservado. Con una extensión de 2 kilómetros, esta playa está rodeada por una pequeña península que se encuentra entre acantilados y formaciones rocosas, haciendo que el paisaje sea aún más impresionante.

Totoralillo.jpg Una playa para todas las edades Una de las características que distingue a Totoralillo de otras playas chilenas es su versatilidad. Aquí, los visitantes pueden elegir entre dos tipos de agua: una playa de aguas tranquilas, perfecta para nadar o simplemente relajarse, y otra con un oleaje más fuerte, ideal para quienes disfrutan de deportes acuáticos como el surf, el surf de remo y el bodyboard. Aunque las aguas de la playa pueden ser frías, el clima cálido y soleado que predomina la mayor parte del año hace que disfrutar de sus costas sea sumamente agradable.

Además del baño y los deportes, Totoralillo ofrece un ambiente perfecto para la diversión en familia o con amigos. Los visitantes pueden disfrutar de actividades como fútbol, vóleibol o incluso pesca deportiva, siendo los lenguados y las corvinas las especies más comunes para pescar.

La playa también alberga una pequeña caleta, donde los pescadores locales venden productos frescos, y la jaiba se convierte en el manjar más destacado. Junto a esto, los puestos de comida cercanos ofrecen opciones deliciosas como caldos de mariscos, ceviches y empanadas, además de frutas frescas como piñas, sandías y melones, que combinan con helados refrescantes.