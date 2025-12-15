Abrió un histórico paso para cruzar a Chile: todos los detalles

Gendermería lo confirmó a MDZ. Desde este lunes 15 a las 9 y hasta las 18, se podrá cruzar a Chile a través del paso internacional Planchón- Vergara. Se trata de un cruce que une une la ruta 226 en Malargüe con la ciudad de Curicó, en la Región del Maule, Chile.

Aunque se trata de un paso de montaña con condiciones particulares, las autoridades confirmaron que estará habilitado para vehículos altos, sin necesidad de doble tracción. Esta medida apunta a brindar mayor seguridad y previsibilidad a familias, turistas y aventureros. El objetivo es diversificar las opciones de viaje, como alternativa al Paso Pehuenche que también está en Malargüe o al Cristo Redentor.

Este año se abrió 15 días antes que la temporada anterior que se anunció su reapertura el 3 de enero de 2025. Además, la novedad es que no sólo se podrá transitar con camionetas 4 x4, sino como se ha mejorado el camino- el municipio de Malargüe, el Gobierno provincial, y la alcaldía de San Clemente, Chile, vienen trabajando en arreglos, como así también gendarmería, se podrá hacerlo con vehículos altos, sin necesidad de doble tracción.

Es decir que un auto con mayor altura al suelo (como una SUV o camioneta urbana) que solo envía potencia a dos ruedas (generalmente las delanteras, 4x2), que le da una apariencia robusta para sortear baches, pero que no tienen la capacidad todoterreno extrema de un 4x4 para barro o arena profunda, puede usar este paso .

El Planchón, como se lo conoce del lado argentino, se habilita sólo en verano. En este caso, está prevista su apertura este lunes 14 y suele cerrarse entre marzo y abril, como ocurre con otros lugares con características similares. Es que, la nieve impide la circulación fuera del periodo estival porque, en esa zona, la montaña es más baja que en el norte provincial.

A este paso se accede a través de la ruta provincial 226, que se desprende de la ruta nacional 145 (Paso Pehuenche), a la altura de la localidad Las Loicas, y conforma uno de los recorridos más imponentes de Mendoza por la belleza paisajística del lugar, donde se puede encontrar volcanes, el río Grande y termas.

Esos 100 kilómetros de la ruta 226 hay que transitarlos a 60 kilómetros por hora, lo que lleva una demora de 3 o 4 horas. No hay internet, ni servicios -como estaciones de servicios y lugares donde proveerse de agua y comida-; tampoco hay luz por eso el horario de apertura es de 9 a 18.

El anuncio de paso

El intendente de Malargüe, Celso Jaque, como lo hizo el año pasado, se ocupó personalmente del asunto. "Este 15 de diciembre, de 9 a 18 , habilitaremos el Paso Internacional Planchón–Vergara, una decisión estratégica para seguir integrando a Malargüe con la Región del Maule y fortalecer el desarrollo de nuestra frontera.

La apertura es el resultado del trabajo político y de gestión que venimos realizando junto al Alcalde de Romeral y las Coordinaciones de los Pasos Internacionales de ambos Países, construyendo acuerdos y avanzando en una agenda común que prioriza la conectividad, el turismo y oportunidades", sostuvo el intendente en sus redes sociales.