Lanzan una millonaria licitación para mejorar el camino al centro de esquí Las Leñas

El Gobierno de Mendoza lanzó la licitación para el mejoramiento de la Ruta Provincial 222 que llega al centro de esquí Las Leñas , en el departamento de Malargüe. La obra contará con un presupuesto de $645 millones y se espera que esté terminada antes de la próxima temporada invernal.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV ) publicó este lunes el llamado a licitación para realizar obras de mejoramiento y mantenimiento en la Ruta 222, en el tramo pavimentado que se extiende desde la Ruta Nacional 40 hasta el centro de esquí Las Leñas .

Las obras consistirán en la demarcación horizontal, pintando la doble línea amarilla en el camino, además de las líneas blancas discontinuas y los ejes laterales sobre la calzada. También se contempla la colocación de nueva cartelería vertical y de guardarrails en curvas peligrosas.

En concreto se intervendrán 47,8 kilómetros de ruta y el monto presupuestado de la licitación es de $645 millones.

Las ofertas se conocerán el próximo 30 de diciembre y la ejecución de la obra está prevista para un plazo de 3 meses.

Desde Vialidad Provincial destacaron que se trata de la ruta turística por excelencia de esa zona del sur mendocino donde opera el único centro de esquí activo de la provincia, cuya fama es de nivel internacional y donde también se encuentra la localidad de Los Molles, otro centro muy concurrido para el turismo de montaña.

La traza es transitada a diario por miles de visitantes durante el invierno, lo que le demanda a Vialidad un mantenimiento permanente para mantenerla habilitada.

Para la época veraniega se suma la transitabilidad del tramo de suelo natural a partir de Las Leñas que permite llegar hasta Valle Hermoso, una zona turística destacada del sur provincial.