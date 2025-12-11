Reabrirá un histórico paso para cruzar a Chile por Mendoza esta temporada

La reapertura de este paso internacional mejorará la conectividad entre Malargüe y el Maule, impulsando turismo y nuevas oportunidades.

Desde el 15 de diciembre, el Paso Internacional Planchón-Vergara vuelve a habilitarse para vehículos altos y promete dinamizar el vínculo turístico y productivo con Chile.

El próximo 15 de diciembre, volverá a habilitarse el Paso Internacional Planchón-Vergara, un cruce estratégico que permitirá reactivar la circulación entre Malargüe y la Región del Maule en Chile. La reapertura llega en pleno inicio de la temporada de verano y busca ofrecer una alternativa complementaria al Paso Pehuenche y al Cristo Redentor.

Aunque se trata de un paso de montaña con condiciones particulares, las autoridades confirmaron que estará habilitado para vehículos altos, sin necesidad de doble tracción. Esta medida apunta a brindar mayor seguridad y previsibilidad a familias, turistas y aventureros. El objetivo es diversificar las opciones de viaje, facilitar el movimiento regional y generar nuevas oportunidades para quienes viven o trabajan en la zona fronteriza.

Un paso histórico que vuelve a ponerse en marcha Paso Planchón.jpg Vialidad Provincial. El Paso Planchón-Vergara, también conocido como Paso del Planchón, une Malargüe con la comuna de Romeral y la provincia de Curicó. Es una ruta escénica que recorre paisajes volcánicos, entre ellos el imponente complejo Planchón-Peteroa. Durante años funcionó únicamente para 4x4, ya que el camino es de ripio hasta territorio chileno, pero esta temporada se habilita para vehículos altos, ampliando las posibilidades de uso.

Los horarios establecidos serán diferentes según el sentido. El egreso de Argentina será de 9.00 a 19.00 y el ingreso al país de 8.00 a 18.00. Entre sus ventajas se destacan la belleza del recorrido y la baja circulación, aunque también se advierten limitaciones como servicios escasos en el trayecto y caminos que pueden volverse exigentes en caso de mal clima. Por eso se recomienda salir con provisiones, revisar el estado del vehículo y consultar pronósticos antes de iniciar la travesía.

La idea es que el paso no solo funcione como corredor turístico, sino que también facilite vínculos productivos entre ambos territorios. Con mayor previsibilidad, se espera que el flujo de visitantes crezca y que comercios, servicios, operadores y prestadores puedan desarrollar nuevas oportunidades.