Cómo se encuentra el Paso Internacional Cristo Redentor este jueves

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Para este jueves el pronóstico señala lluvias en alta montaña, que comenzarían cerca de las 11. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 8°

Punta de Vaca: 6°

Puente del Inca: 4°

Las Cuevas: 3° Para evitar inconvenientes, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a inicia viaje hacia Chile. El estado del paso a Chile se puede consultar en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche Tras los trabajos de Vialidad de Chile en la Ruta Internacional 115, que obligaron a cerrar el paso Pehuenche este miércoles, el corredor se encuentra nuevamente habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: