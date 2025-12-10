Paso a Chile: estado actual y pronóstico en alta montaña
El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.
Para este miércoles el pronóstico anticipa lluvias a partir del mediodía. Estas condiciones meteorológicas se extenderían durante el resto de la semana, ya que la lluvia persistiría hasta el día domingo.
A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:
- Uspallata: 8°
- Punta de Vaca: 5°
- Puente del Inca: 4°
- Las Cuevas: 3°
Para evitar inconvenientes, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a inicia viaje hacia Chile. El estado del paso a Chile se puede consultar en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche permanecerá cerrado este miércoles, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Según informaron las autoridades, el cierre es a pedido de la coordinación chilena, debido a trabajos operativos impostergables que tiene que realizar Vialidad de Chile en la Ruta Internacional 115 (Chile), corredor que vincula a la Ruta Nacional 145 (Argentina).