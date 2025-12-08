Mendocinos regresan desde Chile: cómo se encuentra el paso Cristo Redentor

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

En el último día del fin de semana largo, el pronóstico de Contingencias Climáticas señala estabilidad en cordillera. Las temperaturas a primera hora de la mañana son las siguientes:

Uspallata: 6°

Punta de Vaca: 3°

Puente del Inca: 2°

Las Cuevas: 1° Para evitar inconvenientes, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a inicia viaje hacia Chile. El estado del paso a Chile se puede consultar en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: