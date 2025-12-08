Chile, Felipe Kast sale de la política cuando su tío es casi el nuevo presidente

Felipe Kast es el sobrino del candidato presidencial en Chile con más posibilidades de convertirse en el próximo inquilino de La Moneda para liderar bajo su presidencia el rumbo que es más bien una senda a la brasilera hoy perdida y que, en lo conceptual por décadas, es orden y progreso.

El domingo 14 de diciembre las elecciones en Chile definirán en segunda vuelta la polarización entre José Antonio Kast, el tío de Felipe, y la candidata del Partido Comunista Jeannette Jara. Así, en siete días, conoceremos a la nueva máxima autoridad del país vecino, pese a que la suerte está echada.

No hay una sola encuesta que muestre ganadora a Jara. Incluso más: José Antonio Kast ha anticipado que el suyo será un gobierno de emergencia, casi como si ya estuviera electo.

Felipe Kast está haciendo un camino al revés de su tío. Y ése destino es correrse de la vida pública. En estos días está cerrando el ciclo que lo llevó a fundar el partido más moderno de la derecha, una suerte de hijo tecno del clásico de la política chilena Renovación Nacional 2.0. Me refiero a pausar su actividad en Evópoli y a salirse de su tarea de servicio como legislador.

Está saliendo del poder. Aquí cuenta por qué se llama a retiro.

De cualquier modo seguirá trabajando pero en la actividad privada. Ofrece pistas de su futuro, pero ni él lo tiene tan claro.

Es importante contextualizar que, pese al parentesco directo, Felipe Kast no acompañó a su familiar en las elecciones primarias de la derecha. En cambio, lo hizo con la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, quizá la preferida del círculo rojo, a la que todos apostaban pero que quedó fuera en el último tramo.

Chile

En el panorama político de Chile Felipe Kast fue el último golden boy del presidente Sebastián Piñera. Y la joven promesa recién llegada de Harvard resultó convocado para ocupar el cargo de ministro de Planificación, entre 2010 y 2011. Luego fue el delegado presidencial tras un terremoto devastador en el país vecino.

El futuro de Evópoli es uno de los asuntos a pensar. Y otras cuestiones de la vida, cuando casi pisa los 50 años.

Estuvo en Mendoza el fin de semana para compartir con sus amigos argentinos otra de sus pasiones, los festivales de música eléctronica internacional que ya son una propuesta habitual en las montañas mendocinas.

Felipe despunta el vicio de tocar música en clubes electrónicos en su país.

Nació en Santiago el 9 de junio de 1977. Egresó del Colegio Verbo Divino de Santiago en 1995. Estudió Ingeniería Comercial en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). En forma paralela, colaboró en la Dirección Pastoral de la PUC y en el proyecto “Áncora”, orientado a entregar servicios de salud primaria en comunas de bajos recursos.

En 1999 realizó un intercambio académico en la Universidad de La Habana, Cuba, donde cursó Economía y Sociología. Retornó a Chile en 2000 para finalizar su carrera de Ingeniería Comercial, obteniendo posteriormente un Magíster en Economía con mención en Políticas Públicas en la misma casa de estudios.

Relata su experiencia cubana en esta entrevista, en la cual conoció el amor, esa debilidad que nos hace humanos, y el espanto de una dictadura añeja, retrógrada.

En 2004 viajó a Estados Unidos para cursar un Doctorado en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard. Allí obtuvo la beca “Inequality and Social Policy Multidisciplinary Program”.

Durante su estadía trabajó como consultor en políticas sociales para el Banco Mundial y en el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Integró el Grupo de Estudios para la Superación de la Pobreza (Poverty Action Lab), desarrollado por el calificado Massachusetts Institute of Technology y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Felipe Kast

El 21 de marzo de 2015 fue electo presidente del Partido Evolución Política Evópoli de Chile. En julio de 2017 participó como precandidato presidencial en las elecciones primarias de Chile Vamos. Obtuvo 218.682 sufragios, equivalentes al 14% de los votos del sector.

En 2005 fue destacado como uno de los 100 jóvenes líderes por la Red de Líderes, Revista El Sábado de El Mercurio y la Universidad Adolfo Ibáñez.

En marzo de 2014 asumió como diputado independiente por el Distrito N°22, Región Metropolitana, período 2014-2018. Y aquí la historia se interrumpe, por su propia obra y gracia.

Liberalismo

El chileno incorporó s su agrupación Evópoli en la Internacional Liberal, la federación mundial de partidos políticos y grupos ciudadanos liberales democráticos. En varios países y continentes este organismo supranacional se dedica a promover y salvaguardar los valores e ideas liberales y la defensa de la democracia.

También la organización asegura y promueve los derechos humanos, la democracia, el libre mercado, la paz y la seguridad, la justicia climática y la libertad individual.

Elecciones Chile

El panorama político actual de Chile, la evaluación del gobierno del presidente saliente Gabriel Boric, las expectativas para una eventual presidencia de José Antonio Kast, la dinámica de la polarización política y las reflexiones personales sobre el entrevistado, Felipe Kast.

- ¿Qué Chile deja el presidente Boric?

- Yo creo que Boric deja un país muy, muy plano. De la sensación que no se ha avanzado nada en los temas más importantes, que son la seguridad y el empleo. Y el crecimiento económico. Un país más bien plano. Muchos pensamos que Boric incluso podía hacer cosas peores. Se encontró con un Congreso en el que no tuvo mayorías y que incluso le rechazó el proceso de reforma constitucional. Y eso hizo que su gobierno en la agenda tuviese que ser mucho más tímido. Y no sólo más tímido, sino que para sacar alguna reforma importante tuvo que avanzar con ideas bastante más cercanas a la derecha que a la izquierda.

- Y consensuarlas en el Congreso.

- No solamente consensuarlas, sino que de alguna manera abrazar esas ideas. El caso de la reforma de pensiones es la más importante. Si tú le hubieras preguntado al presidente Boric ocho años antes, si alguna vez imaginaba firmar una reforma de pensiones que aumentaba en 6 puntos el ahorro individual te había dicho que no diez veces. Si tú le hubieras preguntado, Gabriel Boric, si iba a poner estado de emergencia con militares, en el sur, para controlar el terrorismo, cinco meses antes de salir elegido, te habría dicho diez veces que no. Si tú le hubieras preguntado a Boric si iba a terminar aprobando, incluso impulsando, la ley anti terrorista. No, respondería. Y lo terminó haciendo.

- ¿Cuál es el análisis?

- Hay dos formas de verlo. Boric ha sido muy inestable en sus convicciones. O la forma más positiva es decir: Boric terminó entendiendo que cuando se llega al poder pareciera que las ideas que venía planteando la centro derecha no eran tan malas

- ¿Recurrió al pragmatismo para mantener la gobernabilidad?

- Había mucha demanda ciudadana por estos cambios, entonces el presidente no podía quedar ajeno a eso y tuvo que abrazar ideas no suyas.

- Suponiendo que el presidente será Kast, y ante la emergencia que ha planteado, existe un desafío importante para combatir temas de fondo.

- Hay un desafío muy importante.Y hay mucha expectativa. Por eso mi gran preocupación es que esa expectativa se cumpla, porque los muchachos del otro lado de la vereda van a estar muy expectantes. Si todas estas cosas que se prometieron se cumplen. Y yo tengo mis dudas de que se puedan cumplir, no porque José Antonio Kast no tenga intención de cumplirlas, sino porque la gestión política normalmente es más difícil que la gestión comunicacional.

- No le sucederá lo que a Boric en el Congreso.

- Lo que pasa es que la política administra muchas crisis. Tú no estás preparado para las crisis que te van a tocar, porque no tienes ni una idea de cuál va a ser la crisis que te va a tocar (risas). Entonces muchas veces terminas administrando emergencias más que una hoja de ruta nítida. Y creo yo que ese ejercicio del poder no va a ser fácil. Entonces es bueno explicarle a la ciudadanía, hacer pedagogía, que por mucho que sea un gobierno de emergencia, muchos de estos cambios van a demorar ocho años y no cuatro.

- Hay un tema que en los últimos días, incluso en las últimas horas, ha sido importante en el camino a la presidencia: la indefinición de Kast sobre posibles indultos a genocidas. Aunque varios dirigentes cercanos los dan por hecho.

- Yo creo que hay una cierta conciencia y hay un proyecto en el Congreso que permite indultos: personas que están en situación de enfermedad grave.

- ¿Y que tienen más de 70 años?

- No solamente más de 70, sino que están en el fondo de una situación muy precaria, crítica, donde incluso, claro, es posible que los estándares de derecho humano internacional ameriten permitirle un arresto domiciliario. Por la salud del prisionero. Y ahí se genera toda una discusión: si esto es más político que otra cosa. La segunda discusión es que si a ese beneficio que parece del todo razonable para muchos, pueden o no acceder aquellos que fueron parte del mecanismo represivo de la dictadura.

- No sé si podés o querés decir lo que viene ahora de tu vida, aparte de que te vas a incorporar al ámbito empresarial y lo demás. ¿Una consultora, una empresa propia?

- Mira, lo que tengo más claro es que voy a definir no estar en lo público. Voy a entrar a un proceso de reflexión mío también. Yo ya tengo 48 años, entonces creo que es muy bueno, una buena edad, para tomar un tiempo de pausa y tener unos seis meses de reflexión en serio. Pensaré a qué quiero dedicar el segundo tiempo de mi vida (risas), Voy a entrar como en un proceso de reflexión, de retiro, de tranquilidad. Obviamente algunas cositas pequeñas haré por aquí, por allá, pero esa reflexión la quiero tener muy tranquilo.