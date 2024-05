¿Ser o no ser liberal? Esa es la cuestión

La UCR tuvo fracturas varias. Además, muchos de sus dirigentes se fueron del espacio, pero mantuvieron su origen: se siguieron llamando radicales o identificándose como tales. Tres ejemplos muy claros: el senador Martín Lousteau, actual presidente del partido, fue ministro de Economía de uno de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner; Leandro Santoro es diputado

nacional por Unión por la Patria, partido que en 2023 llevó al peronista Sergio Massa como candidato a la presidencia, pero también tiene sus orígenes en el radicalismo (y así se define: radical); Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente Raúl Alfonsín, fue embajador en España durante el gobierno de Alberto Fernández y CFK.

Los tres son radicales

Con el peronismo pasa algo incluso más extremo. El partido creado por Juan Domingo Perón tiene en su discurso un origen “nacional y popular”, ligado a la clase obrera y a un Estado grande, o más que grande, enorme, para albergar (o asistir) a todos. Pero el peronismo también tiene entre sus filas al expresidente Carlos Menem, el espejo en el que se miran muchos de los dirigentes y seguidores del actual gobierno de Javier Milei, más que nada por su trabajo para achicar el Estado.

También tiene a Néstor Kirchner, nacional, popular, pero a la vez defensor del superávit fiscal. Y a su esposa, Cristina Kirchner, reina del despilfarro de los recursos nacionales. Podría seguir. Queda claro: si algo caracteriza a los partidos políticos de Argentina es no seguir una lógica ideológica a lo largo del tiempo. El radicalismo es tan amplio que tuvo como “límite” a Macri y luego fue su aliado en Cambiemos. El peronismo es tan amplio que dentro de ese espacio hay quienes se consideran de izquierda, de derecha y de centro. Y están también los “peronistas racionales”, obnubilan a los liberales.

Presidente Javier Milei.

Foto: EFE

Así y todo, hoy hay quienes se sorprenden de las divergencias en un espacio que casi nadie conoce y mucho menos entiende: el liberalismo. Quienes me leen seguido, en especial en redes sociales, saben de mis diferencias con varios de los enfoques que Javier Milei y equipo están llevando adelante en su gobierno. En especial, en lo que respecta a la cuestión fiscal. Yo creo que hay que bajar los impuestos ya. Lo dije sin rodeos y lo justifiqué mil veces, con argumentos que el propio Javier compartía hasta hace poco tiempo.

Otros representantes del espectro liberal tienen otros cuestionamientos para con el gobierno, que podrán explicar ellos mismos. Pero todos aspiramos a un país (y, de ser posible, un mundo) más libre, con menor intervención del Estado, impuestos más bajos, abierto al mundo, lejano a las tiranías, al terrorismo, y también al populismo. Donde podamos expresarnos sin presiones y también

tomar decisiones sin que nos estén llevando de la mano. ¿Hay matices? Sí. No tan grandes como en el radicalismo o en el peronismo, pero claro que los hay.

¿Alguien puede correr al liberalismo argentino?

No. Existen varias lecturas sobre el liberalismo. El presidente, como dice con frecuencia, tiene a sus autores de cabecera, los que sigue incluso a rajatabla, al menos desde lo dialéctico. Yo tengo a mis preferidos con quienes forjé lo que considero un pensamiento libre: leí de todo, me formé en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad del CEMA. Otros liberales tendrán sus miradas, y jamás les diría que no son liberales.

Lo que une es más importante que lo que separa

Es la defensa de la libertad de los individuos, y no solamente desde un punto de vista económico, sino en general. Con matices, claro. Pero siempre teniendo como bandera la libertad individual.

Martín A. Litwak.

* Martín A. Litwak autor del Iibro Planificación Patrimonial para Celebrities, fundador y CEO de Untitled SLC.

X: @MartinLitwak