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El Gobierno moderó su plan de inteligencia que habilitaba espionaje interno

La Casa Rosada remitió al Congreso una nueva redacción del proyecto ante las sospechas que despertaba el original sobre espionaje a opositores.

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Javier Milei y Karina Milei
EFE

El Gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con los aspectos más controvertidos del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y remitió en silencio una nueva versión al Congreso, tras las fuertes críticas por el riesgo de espionaje interno.

El PIN original, de 170 páginas y elaborado bajo la gestión de Sergio Neiffert en la SIDE, habilitaba, bajo su lupa, a opositores, economistas, movimientos sociales y periodistas acusados de “erosionar” la confianza pública, según el texto que analizó la Comisión Bicameral de Inteligencia.

Tras un dictamen crítico de la Bicameral, la SIDE eliminó o reformuló referencias a “actores” que pudieran afectar la “percepción” y los procesos “cognitivos” de la opinión pública, incluyendo el uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial. La información fue reportada por el diario La Nación.

Fuentes al tanto de la negociación señalaron que las correcciones se enviaron después de las elecciones de octubre y antes de la salida de Neiffert, en un intento por despejar cuestionamientos sobre espionaje interno y ajustar el plan a los límites fijados por la ley de inteligencia nacional, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Mientras tanto, persisten las alertas en el Congreso por el decreto 941/2025, con el que Milei amplió por su cuenta las facultades de la SIDE para detener personas sin control judicial previo y realizar cruces masivos de datos personales, al margen del debate parlamentario.

La renovación legislativa dejó a la Comisión Bicameral en suspenso y la nueva versión del PIN aún no recibió revisión definitiva, lo que alimenta la discusión sobre si sigue vigente el texto más polémico o si ya rige el plan corregido que el Poder Ejecutivo considera operativo.

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