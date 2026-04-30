Pensiones no contributivas: a quiénes citan a auditoría y qué revisan

El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa de auditorías sobre las Pensiones No Contributivas (PNC) , un proceso que alcanzará a miles de beneficiarios en todo el país. La revisión apunta a actualizar datos, controlar condiciones médicas y sociales, y detectar posibles irregularidades en el otorgamiento de estas prestaciones.

La medida ya empezó a generar movimiento: algunos titulares recibieron citaciones para controles presenciales, mientras que otros aún esperan la notificación oficial. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) explicaron que el objetivo es verificar que se sigan cumpliendo los requisitos exigidos.

El proceso se enfoca principalmente en las pensiones por invalidez laboral, aunque puede extenderse a otros casos. Incluye una evaluación médica presencial y un control administrativo y social.

En la revisión se analizan diagnósticos, certificados de discapacidad, antecedentes clínicos y la documentación que respaldó el otorgamiento del beneficio. Además, se evalúan posibles cambios en la situación económica, familiar o patrimonial del titular.

Citaciones para auditorías: cómo y cuándo llegan

Las convocatorias se envían de manera progresiva, por lo que no todos los beneficiarios son citados al mismo tiempo. Las notificaciones pueden llegar por carta documento, correo postal o a través de canales oficiales de Anses y ANDIS.

Cada citación indica fecha, horario y lugar del control, generalmente en centros cercanos al domicilio. Por eso, es clave mantener actualizados los datos personales. No asistir sin justificación puede derivar en la suspensión del beneficio.

También existe la posibilidad de reprogramar el turno en casos justificados, como problemas de salud o dificultades de movilidad.

Qué llevar a la revisión médica

Al momento del control, los beneficiarios deben presentarse con:

DNI original

Estudios médicos actualizados

Certificados de especialistas

Historia clínica y documentación respaldatoria

En algunos casos, también se solicita constancia de CUIL, recibos de cobro y formularios enviados previamente. Si la documentación está incompleta o desactualizada, pueden pedir nuevos estudios.

Control social: qué datos revisan

Además del chequeo médico, el Gobierno realizará un análisis social para confirmar que el beneficiario sigue cumpliendo las condiciones del programa.

Se evaluarán ingresos del grupo familiar, situación laboral, bienes registrados y posibles incompatibilidades con otras prestaciones. También se revisará la composición del hogar y si se mantienen las condiciones de vulnerabilidad que justificaron la pensión.

El objetivo es asegurar que las Pensiones No Contributivas lleguen a quienes realmente cumplen con los requisitos y evitar irregularidades en el sistema.