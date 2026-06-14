El Resultado Manda: hacé tu pronóstico para el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026
Argentina debuta ante Argelia en el Mundial 2026. Participá en El Resultado Manda de la mano de Sancor Seguros y votá cómo termina el partido, cuántos goles hará y quién será la figura.
La espera terminó. Este martes 16 de junio, desde las 22 (hora argentina), la Selección Argentina hará su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia y los hinchas ya pueden empezar a jugar su propio partido.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni afronta el inicio de una nueva Copa del Mundo con la ilusión de defender el título conseguido en Qatar 2022. El camino comenzará en Kansas City, en el primero de los tres compromisos que tendrá por delante en la fase de grupos.
A través de El Resultado Manda, y de la mano de Sancor Seguros, los lectores de MDZ pueden poner a prueba sus conocimientos y hacer su pronóstico en el estreno mundialista de la Albiceleste.
El Resultado Manda: hacé tu pronóstico junto a Sancor Seguros
Antes de que empiece el primer partido de la Selección frente a Argelia, dejá tu pronóstico y compará tus respuestas con las del resto de los lectores. Porque cuando juega Argentina, todos tenemos una predicción. Y en esta propuesta, El Resultado Manda.
Fixture de Argentina: cuándo, dónde y a qué hora juega la Scaloneta
Grupo J
Fecha 1 - Argentina vs. Argelia
Martes 16 de junio | 22.00 | Kansas City Stadium
Fecha 2 - Argentina vs. Austria
Lunes 22 de junio | 14.00 | Dallas Stadium
Fecha 3 - Argentina vs. Jordania
Sábado 27 de junio | 23.00 | Dallas Stadium