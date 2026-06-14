El Resultado Manda: hacé tu pronóstico para el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Argentina debuta ante Argelia en el Mundial 2026. Participá en El Resultado Manda de la mano de Sancor Seguros y votá cómo termina el partido, cuántos goles hará y quién será la figura.

Argentina se prepara para su debut este martes en el Mundial 2026.

La espera terminó. Este martes 16 de junio, desde las 22 (hora argentina), la Selección Argentina hará su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia y los hinchas ya pueden empezar a jugar su propio partido.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afronta el inicio de una nueva Copa del Mundo con la ilusión de defender el título conseguido en Qatar 2022. El camino comenzará en Kansas City, en el primero de los tres compromisos que tendrá por delante en la fase de grupos.

A través de El Resultado Manda, y de la mano de Sancor Seguros, los lectores de MDZ pueden poner a prueba sus conocimientos y hacer su pronóstico en el estreno mundialista de la Albiceleste.

El Resultado Manda: hacé tu pronóstico junto a Sancor Seguros Antes de que empiece el primer partido de la Selección frente a Argelia, dejá tu pronóstico y compará tus respuestas con las del resto de los lectores. Porque cuando juega Argentina, todos tenemos una predicción. Y en esta propuesta, El Resultado Manda.

¿Cómo termina el partido? ¿Cuántos goles mete Argentina? ¿Quién va a ser la figura de A... Fixture de Argentina: cuándo, dónde y a qué hora juega la Scaloneta Grupo J