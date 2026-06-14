El último adiós a Pocho Sosa: así se vivió la ceremonia en la Legislatura

Familiares, amigos y hasta el gobernador de Mendoza se acercaron para despedir a Pocho Sosa.

Este domingo, Mendoza recibió la triste noticia del fallecimiento del artista popular Pocho Sosa, a sus 82 años. Por eso, la Legislatura de Mendoza abrió sus puertas desde las 13:30 hasta las 16:30 para que quienes lo desearan pudieran despedir al músico.

Carlos Alberto "Pocho" Sosa grabó un total de quince discos propios y participó como invitado en numerosas grabaciones de cantores mendocinos y de reconocimiento nacional e internacional, entre ellas un disco junto a Mercedes Sosa. Referente indiscutido de la tonada cuyana, su voz acompañó y acompañará por siempre las tardes de otoño de toda una provincia.

Velorio Pocho Sosa (8) Familiares, amigos y músicos se acercaron al Salón Rojo de la Casa de las Leyes para dar el último adiós al artista. Marcos Garcia / MDZ En un día clásico otoñal de Mendoza, familiares, amigos cercanos, conocidos, músicos y amantes de su obra se acercaron para despedir a este gran ícono mendocino. Con las hojas de los árboles cayendo, el adiós a Pocho Sosa dejó más que claro que este otoño no será lo mismo en Mendoza.

Durante la despedida se vieron rostros llenos de tristeza, lágrimas en los ojos, abrazos profundos y charlas llenas de los mejores recuerdos de Pocho, contadas por quienes pudieron conocerlo. A lo largo de la tarde se fueron acercando personas para acompañar a la familia y despedir a una de las voces más importantes del folclore mendocino.

Velorio Pocho Sosa (2) El féretro de Pocho Sosa fue cubierto con dos ponchos, en un gesto que remite a su identidad cuyana. Marcos Garcia / MDZ En un momento muy emotivo de la ceremonia, el velo que cubría el féretro fue retirado y reemplazado por dos ponchos, en un gesto que remite directamente a la identidad cuyana que Pocho defendió a lo largo de toda su carrera. La imagen de los ponchos sobre el féretro se convirtió en uno de los momentos más recordados de la jornada, y resumió en un solo gesto todo lo que representó para Mendoza.