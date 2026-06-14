El último adiós a Pocho Sosa: así se vivió la ceremonia en la Legislatura
La Legislatura abrió sus puertas para despedir a Pocho Sosa, el gran artista popular mendocino.
Este domingo, Mendoza recibió la triste noticia del fallecimiento del artista popular Pocho Sosa, a sus 82 años. Por eso, la Legislatura de Mendoza abrió sus puertas desde las 13:30 hasta las 16:30 para que quienes lo desearan pudieran despedir al músico.
Carlos Alberto "Pocho" Sosa grabó un total de quince discos propios y participó como invitado en numerosas grabaciones de cantores mendocinos y de reconocimiento nacional e internacional, entre ellas un disco junto a Mercedes Sosa. Referente indiscutido de la tonada cuyana, su voz acompañó y acompañará por siempre las tardes de otoño de toda una provincia.
En un día clásico otoñal de Mendoza, familiares, amigos cercanos, conocidos, músicos y amantes de su obra se acercaron para despedir a este gran ícono mendocino. Con las hojas de los árboles cayendo, el adiós a Pocho Sosa dejó más que claro que este otoño no será lo mismo en Mendoza.
Durante la despedida se vieron rostros llenos de tristeza, lágrimas en los ojos, abrazos profundos y charlas llenas de los mejores recuerdos de Pocho, contadas por quienes pudieron conocerlo. A lo largo de la tarde se fueron acercando personas para acompañar a la familia y despedir a una de las voces más importantes del folclore mendocino.
En un momento muy emotivo de la ceremonia, el velo que cubría el féretro fue retirado y reemplazado por dos ponchos, en un gesto que remite directamente a la identidad cuyana que Pocho defendió a lo largo de toda su carrera. La imagen de los ponchos sobre el féretro se convirtió en uno de los momentos más recordados de la jornada, y resumió en un solo gesto todo lo que representó para Mendoza.
El gesto del gobernador
Entre quienes se acercaron a darle el último adiós estuvo el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi. Cornejo abrazó a los familiares de Pocho y les dedicó palabras de consuelo, aunque prefirió no realizar declaraciones a los medios y se retiró luego de una hora de presencia en la Legislatura.
Además, el Gobierno provincial dispuso dos días de duelo por la muerte del artista, además de lamentar profundamente la pérdida que implica su fallecimiento para la cultura de Mendoza y todo el país.