La historia del Premio Calderón de la Barca y la apertura federal de la edición 2026

Desde 1964, la Fundación María Calderón de la Barca sostiene uno de los premios privados más relevantes de la pintura argentina, que en su edición 2026 adquiere carácter federal a partir de una articulación con la Secretaría de Cultura de la Nación, y el Fondo Nacional de las Artes .

Fue instituido por el Doctor Carlos Alberto Saráchaga en homenaje a su madre, María Calderón de la Barca de Saráchaga. El Dr. Saráchaga, reconocido hombre de cultura y gran promotor del arte argentino, concibió la Fundación que había fundado dos años antes, como una herramienta para preservar y promover los valores del arte, la cultura y la educación, fomentando el talento y la creatividad de los artistas nacionales.

Esta semana fueron anunciados los 24 seleccionados de este año, uno por cada provincia, más CABA, conforme a su nuevo formato. Ellos son: Alejandro Pasquale (Neuquén), Alfredo Benjamín Palacio (Formosa), Alicia Carolina Nakatsuka (Santa Fe), Ana María Trella Samper (San Juan), Cesar Gustavo Tschanz (Corrientes), Diego Rivas Ruzo (Catamarca), Diego Figueroa (Chaco), Enrique Jorge Bernard (Tierra del Fuego), Ernesto Engel (Misiones), Franca Pacetti (Chubut), Juan Becú (Buenos Aires - GBA), Karen Spahn (Entre Ríos), Lucas Rodríguez (San Luis), Lucas Rizo (Tucumán), María M. Daud Álvarez (Santiago del Estero), Mario Vidal Lozano (Salta), Miguel Ángel García (La Pampa), Nadia Agustina Gattoni (Río Negro), Paloma Marquez (La Rioja), Paula Senderowicz (Capital Federal), Rodrigo Etem (Mendoza), Selma Samanta Rched Abugauch (Córdoba), Sharon Barcena (Santa Cruz) y Víctor Montoya (Jujuy).

Las obras de los artistas seleccionados serán exhibidas a partir del 13 de agosto en el Palacio Libertad, “Domingo Faustino Sarmiento”, y podrán verse durante un mes.

30 mil para el primer premio.

15 mil para el segundo.

5 mil para la categoría Revelación federal.

Además de menciones honoríficas.

El veredicto del jurado integrado por por Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes; María Paula Zingoni, directora nacional de Museos y Gestión Patrimonial; Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes; Alberto Robredo (h), miembro del Consejo de la Fundación María Calderón de la Barca y presidente del jurado; Inés Etchebarne, del Fondo Nacional de las Artes, y Victoria Giraudo, curadora e investigadora independiente. se dará a conocer en la inauguración de la muestra. Será entonces que nos ocupemos de la misma.

Mientras tanto, y a fin de resaltar la trascendencia del premio recordamos a tres maestros que nos fueron especialmente cercanos que merecieron el mismo.

En 1988 el primer premio fue para Ary Brizzi (1930-2014).

Pintor, escultor y diseñador. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano y en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, de donde egresó como Profesor Superior de Dibujo en 1951. Fue Miembro del Directorio del FNA. Profesor de Pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes de la que fue Secretario General y Presidente. Presidió también la Fundación Trabuco.

Ary Brizzi, "Krypton3" MNBA.

Además del Calderón de la Barca, obtuvo más de 30 premios nacionales (entre ellos el Gran Premio de Honor en el Salón Nacional) y 5 internacionales. En 2009 tuve el honor de presentar, como Director de Colección Alvear de Zurbarán una exposición retrospectiva con obras de tres décadas.

En 1992 Guillermo Roux (1929-2021) mereció el máximo galardón

Del querido Maestro nos hemos ocupado repetidamente desde estas columnas en MDZ. También de él hemos expuesto en distintas oportunidades sus obras, primero en Colección Alvear y luego (en los últimos once años) en nuestro espacio de la Avenida Quintana. Lo haremos nuevamente en noviembre próximo para recordarlo a los cinco años de su partida.

Leopoldo Presas, "Fantasías sobre los puentes de París", 1984 CMP.

Dos años después Leopoldo Presas (1915-2009) recibe el Calderón de la Barca

En 1994, después de haber residido durante la década de los ochenta en París el maestro Presas es el elegido. En aquella época el jurado distinguía al artista que en el bienio anterior hubiera presentado la exposición más relevante. Fue en el invierno de aquel año en que Presas deslumbró con una magnífica muestra retrospectiva de más de 100 obras en las Salas Nacionales de Cultura por entonces conocidas como el Palais de Glace (hoy lamentablemente cerradas).

Guilleromo Roux, "La Modelo" 1999 CMP

Para entonces tenía un largo recorrido desde su primera muestra en la desaparecida Galería Callao, en 1939. Había recibido sucesivos premios hasta el consagratorio Gran Premio de Honor con Medalla de Oro de Salón Nacional (1959) y en 1963 la Academia Nacional de Bellas Artes le otorga el Premio Palanza. En 1965 instala un taller en la Vuelta de Rocha, donde pinta sus primeros puertos y realiza grabados. En el 67 cuelga una gran retrospectiva en The Huntington Hartford Collection de New York presentada por Rafael Squirru. Luego expone en la Organización de Estados Americanos (OEA) de Washington.

Leopoldo Presas, "Puerto de la Boca" 1984 CMP.

Vinieron luego en la destacable trayectoria del premio que hoy nos ocupa premiaciones notables. Eduardo Mac Entyre, Miguel Ocampo, Carlos Alonso, Miguel Dávila, Victor Chab, Antonio Seguí, Josefina Robirosa y entre los más jóvenes Eduardo Faradje, Juan Doffo y José A. Marchi. La historia completa del Calderón de la Barca es mucho más rica que esta apretada síntesis y merece ser investigada y contada. Es una tarea que nos hemos propuesto. Queda también pendiente una gran exposición de la colección de las obras premiadas a lo largo de estas seis décadas.

Auguramos, para terminar, que en esta nueva etapa federal el Premio continúe siendo un faro fundamental en la promoción y estímulo de la creación artística argentina.

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