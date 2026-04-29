Alfonso Prat-Gay advirtió que "a este programa le falta crecimiento económico"

El economista, exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central (BCRA), Alfonso Prat-Gay , participó de la Expo EFI 2026 y se refirió a la economía en la era Milei. " A este programa le falta crecimiento ", lanzó.

Prat-Gay sostuvo que se debe fortalecer la dimensión política y social para "enamorar" a la gente con el programa. "No se pude pedir sacrificio toda la vida, tiene que haber resultados concretos palpables, es lo que empieza a notarse en las encuestas", lanzó.

"Si la solución a eso es seguir insultando, me parece que el Gobierno no toma nota", añadió.

A su vez, el ex funcionario recordó que "cualquier programa de estabilización tuvo crecimiento", y mencionó el caso de la salida de convertibilidad.

El programa "necesita crecimiento porque estamos en el punto donde cae la reaudación en términos reales. La 'vaca sagrada', que es el ancla fiscal, está siendo amenazada por menor recaudación porque no se crece lo suficiente", dijo Prat-Gay. El economista agregó que esa dinámica "lleva a bajar el gasto", en un contexto donde no queda tanto margen.

La comunicación del Gobierno

Por otra parte, Prat-Gay remarcó que el oficialismo debe apuntar a mejorar la comunicación. "Es central que alguien del Gobierno piense en hacer crecer la economía más que en pelearse con economistas. Se tiene que recuperar la confianza, para eso tenés que explicar, no alcanza con decir va a colapsar la inflación", dijo.

"Me gustaría que se ocupe más de otras cosas el presidente Milei en vez de discutir teoría del pensamiento económico", cerró.