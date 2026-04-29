Quiénes son los nuevos dueños de Transener, la mayor transportadora de electricidad del país

Genneia y Edison Energía se quedaron con la licitación impulsada por el Estado para transferir una participación clave en Transener , en el marco del proceso de privatización del sector energético . Con la operación, accede al co-control de la principal transportista de electricidad en alta tensión del país, quedándose con el 50% de Citelec , la sociedad que ejerce el control accionario.

Edison Energía, vinculada a la familia Neuss y con presencia en generación, distribución y activos hidroeléctricos, suma de esta manera el transporte en alta tensión a su estructura. Por otro lado, Genneia es uno de los principales actores en energías renovables e ingresa por primera vez en este eslabón del sistema, clave para la interconexión de la generación con los centros de consumo.

El activo bajo concesión es central en el sistema energético argentino: Transener opera más del 80% de la red de alta tensión, con cerca de 15.000 kilómetros de líneas que atraviesan más de 15 provincias y transportan alrededor del 85% de la electricidad generada en el país. Se trata de una actividad regulada, con carácter monopólico en este segmento y con un rol crítico en la estabilidad del suministro.

Con la adjudicación, ambas empresas toman el control de Transener junto a Pampa Energía, que mantiene el 50% restante de Citelec.

El resto del capital de la transportista se distribuye entre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, con el 19,57%, y acciones que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que representan el 27,78%.

Edison Energía está integrada por la familia Neuss, Inverlat Investments y empresarios como Rubén Chernajovsky, Luis Galli, Carlos Giovannelli, Damián Pozzoli y Federico Salvai. El grupo cuenta con presencia en distintos segmentos del sector eléctrico.

Genneia, por su parte, es el principal generador de energías renovables del país, con una cartera de proyectos eólicos y solares. Su desembarco en el negocio de transmisión amplía su alcance dentro de la cadena energética.

Cómo fue la licitación

El proceso fue lanzado en diciembre de 2025 con el objetivo de transferir la participación que el Estado, a través de Energía Argentina S.A. (Enarsa), mantenía en Citelec. Ese 50% representa indirectamente cerca del 26,3% del capital total de Transener, además de otorgar el control político de la compañía.

La licitación se llevó adelante mediante la plataforma Contrat.ar y contó con la participación de tres grandes jugadores del sector: Edison Energía, Central Puerto y Edenor. La oferta ganadora fue la del grupo liderado por los Neuss, que alcanzó los US$ 356 millones, superando las propuestas de Central Puerto (US$ 301 millones) y Edenor (US$ 230 millones). El precio base fijado por el Gobierno era de US$ 206,2 millones.

Durante la apertura de los sobres se registró una anomalía: en una primera instancia no figuraba la oferta de Edison Energía en el sistema, que luego sufrió una caída momentánea. Tras su restablecimiento, la propuesta fue incorporada y modificó el resultado final.

Tras la adjudicación, se abre un período de cinco días hábiles para la presentación de objeciones por parte de otros oferentes. Luego, el Comité de Evaluación analizará los aspectos técnicos de la propuesta ganadora.

Se prevé que la firma definitiva y el traspaso de las acciones se concreten en junio. En paralelo, el Gobierno analiza avanzar con la venta de una participación adicional en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en línea con el proceso de retiro del Estado de la operación directa en el sector energético.