El Gobierno avanza en la privatización de la principal empresa logística de energía eléctrica del país

El Gobierno anunció el llamado a convocatoria de concurso público nacional e internacional para la privatización de Transener, la principal transportadora de energía eléctrica del país, de la cual el Estado es socia junto a Pampa Energía. La medida se oficializó mediante la resolución 2090, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La convocatoria es para la venta de las acciones que la empresa estatal Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) posee en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), que es la controladora de la principal operadora de redes de alta tensión eléctrica del país. De esta manera, se constituye la primera fase de la transformación estructural de Enarsa.

La mayor empresa logística de electricidad tiene a su cargo la operación y el mantenimiento de 15.000 kilómetros del sistema de extra alta tensión de 500 kV, gestiona 12.400 kilómetros de líneas de transmisión y 6.228 kilómetros correspondientes a la red gestionada por su empresa controlada.

Además, Transener opera el 85% de la red y supervisa el 15% restante. Así, la convierte en la principal compañía de transporte eléctrico del país y responsable de la operación de la red nacional.

Las consultas al pliego estarán habilitadas hasta el 13 de marzo de 2026. En tanto, los operadores interesados en adquirir las acciones de Transener deberán presentar las ofertas mediante formulario electrónico en la plataforma CONTRAT.AR. hasta el 23 de marzo de 2026 a las 9:30. Mientras que el acto de apertura se realizará ese mismo día a las 10:00, también de manera digital.

Como reza en el documento oficial, el valor base para la venta de las acciones fue determinado según la tasación efectuada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Cuántos dólares obtendría el Gobierno por la privatización de Transener

De esta manera, y en caso de concretarse, el oficialismo podría recaudar cerca de US$200 millones por la venta de las acciones de la transportadora, de acuerdo al valor de mercado.

Así, el ingreso de divisas por la venta del paquete accionario en manos del Estado implicaría un ingreso extra de divisas a las arcas del Tesoro, en un escenario donde debe afrontar vencimientos de deuda en enero de 2026 por US$4.200 millones.

El Gobierno viene de obtener más de US$700 millones por la privatización de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue.