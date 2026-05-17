El ambicioso plan de YPF para seguir creciendo en el mercado energético de Mendoza

La inauguración oficial de El Quemado , el flamante parque solar de YPF Luz , la unidad dedicada a la energía de la compañía de bandera nacional, marcó un hito por varios motivos. No solo se convirtió en el más grande de Argentina, con 305 MW de potencia, lo que los llevó a superar el gigawatt en energías renovables, también ha sido el primer proyecto que ingresó al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ( RIGI ) y fue terminado bajo el mismo.

Pero esto no fue el fin de los proyectos de la empresa en Mendoza, como lo anticipó en diálogo con MDZ Online Martín Mandarano , CEO de YPF Luz, a partir de esto, tienen en carpeta algunos nuevos desarrollos en la provincia relacionados con la energía renovable, pero también en la acumulación. Incluso, relacionados con los planes que tiene YPF en Vaca Muerta en Mendoza, donde este 2026 comenzarán las perforaciones, tal como lo aseguró Horacio Marín , CEO de YPF.

“Vamos a hacer cinco pozos. Este año estamos programando tres y vamos a explorar tres diferentes horizontes. Luego, el año que viene vamos a hacer otros dos pozos más y vamos a ver los resultados. Ojalá den muy bien, los dos primeros así lo hicieron, pero vamos a ver si podemos desarrollar”, dijo en un breve contacto con la prensa Marín.

En este sentido, la apuesta de YPF Luz pasará por la complementariedad a esos proyectos en hidrocarburos. “Estamos analizando proyectos de energía renovable y también proyectos de acumulación mediante baterías, que responde a una licitación que está realizando Cammesa”, sostuvo Mandarano. “El recurso solar de Mendoza es siempre uno de los más importantes de la Argentina. Además, esto lo relaciono un poco con las otras inversiones que tiene YPF en general en la provincia”, agregó.

El ejecutivo también habló de las ambiciosas metas que tiene la unidad, nacida en 2013 que con 3,8 GW se ha convertido en el tercer generador de Argentina, el segundo en el segmento renovable y el primero en el mercado en términos de contrato. “El próximo gran objetivo para el 2030 es duplicar el tamaño de la compañía. Y, como adelantó Horacio Marín, la meta es triplicarla para el 2035. Ese es el norte de la empresa e iremos paso a paso”, destacó.

Con El Quemado, que será operado con cuatro personas en Mendoza de manera permanente y controlado de forma remota desde la torre en Puerto Madero que tiene la compañía, YPF Luz abastecerá a Mega (compañía de procesamiento de líquidos), a Profertil y a varios grandes clientes más como Coca-Cola, Ford y Toyota. “Somos el principal generador que le vende directo a la industria; el sector productivo confía en nosotros para su abastecimiento y eso es súper importante para una trayectoria de apenas 13 años. En total, son más de 30 empresas de primera línea las que estamos abasteciendo corporativamente”, añadió.

el quemado inauguracion adorni cornejo marin (37) Alf Ponce Mercado / MDZ

El objetivo de un giga de energía solar

Como lo han expresado en reiteradas oportunidades el gobernador, Alfredo Cornejo, y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, el gran objetivo de esta gestión es llegar a la generación de un gigawatt generado a través de energías renovables hacia 2030, algo que se ha encaminado en los últimos dos años con la inauguración de proyectos como los de YPF Luz.

“Hace dos años nos comprometíamos que iba a haber un incremento de la generación de energías renovables en la provincia de alrededor de 700 MW de potencia. Hoy podemos decir que ya estamos superando eso que habíamos comprometido para los cuatro años de gestión. Efectivamente, en dos años estamos superando los 700, llegando a 775 megas de potencia. El Quemado explica mucho de ese crecimiento”, aseguró Latorre.

el quemado inauguracion jimena latorre Alf Ponce Mercado / MDZ

Sobre el flamante proyecto, la funcionaria lo comparó con otros de gran escala realizados en otras partes del país y destacó la naturaleza del mismo, realizado a través de la inversión privada. “Si hacemos un análisis comparativo con otros grandes parques, la cualidad distintiva de este es que es de inversión privada. El Quemado es un proyecto que formuló la empresa provincial Emesa, pero que luego se lo vendió a YPF Luz; se siguió acompañando a la firma en toda la ejecución y el desarrollo del proyecto, pero la inversión es netamente privada”, explicó.

En este sentido, Latorre destacó que la matriz energética mendocina seguirá creciendo de la mano de otras inauguraciones. La más próxima, la conexión de 40 megas en el Parque Solar San Rafael, de Genneia, que se sumarán a los 140 MW que ya tiene conectados y completarán la capacidad de 180 MW que tiene en total.

Así mismo, anticipó que camino al gigawatt en Mendoza, otras empresas, entre las que podría inscribirse YPF Luz, tal como lo deslizó su CEO, también tienen sus proyectos: “Hay otros parques que están desarrollando también empresas privadas; todavía no los han anunciado las firmas, entonces tampoco corresponde que lo haga yo, pero están trabajando en ello. Y esto es importante destacarlo: en Mendoza hay mayores incentivos a invertir que en otras provincias que por ahí tienen la misma disponibilidad de radiación solar para tener factibilidad”, completó.