Licitación de la hidrovía: avanzan Jan De Nul y DEME, y queda afuera DTA

La resolución oficial validó lo actuado en la etapa inicial del concurso nacional e internacional para la concesión por peaje del sistema troncal.

Después de las vueltas en torno a la licitación de la Hidrovía Paraná, el Gobierno dejó sin efecto el proceso de contratación por falta de ofertas Foto: Noticias Argentinas

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación aprobó la primera etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional 1/2025 para la concesión de la Vía Navegable Troncal, el sistema por el que se contratan la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del señalamiento y las tareas de dragado y redragado en el principal corredor fluvial del país.

Según la resolución, fueron declaradas precalificadas las ofertas presentadas por Jan De Nul N.V. y Servimagnus S.A., por un lado, y por Dredging, Environmental & Marine Engineering NV, por el otro. En cambio, la propuesta de DTA Engenharia Ltda. fue declarada inadmisible porque no presentó la garantía de mantenimiento de oferta en los términos exigidos por el pliego.

Avanza la licitación de la hidrovía El proceso comprende el tramo entre el kilómetro 1238 del río Paraná, en el punto Confluencia, y la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del canal Ingeniero Emilio Mitre y los ríos Paraná de las Palmas, Paraná Bravo, Paraná Guazú, Talavera y el acceso al Atlántico. El esquema previsto es el de concesión de obra pública por peaje, bajo el marco de la Ley 17.520 y sus modificatorias.

La apertura del Sobre 1 se realizó el 27 de febrero de 2026 en las oficinas de la agencia, con visualización presencial a través del sistema CONTRAT.AR. Allí se recibieron tres ofertas. Luego, la comisión evaluadora revisó la documentación de antecedentes y requisitos formales y emitió el acta en la que recomendó la precalificación de dos postulantes y el rechazo del tercero.

La resolución también repasó el camino administrativo de la licitación. Indicó que antes del llamado se abrió una instancia de observaciones a los proyectos de pliegos técnicos y de bases y condiciones, iniciada en diciembre de 2025, y que durante el trámite se emitieron siete circulares aclaratorias, tres sin consulta y cuatro con consulta, para responder 204 planteos formulados por interesados. Ese intercambio fue publicado en los canales oficiales previstos para la compulsa.