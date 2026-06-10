El Gobierno colocó $6,12 billones en deuda y logró un rollover del 120% en la primera licitación de junio

El Ministerio de Economía informó que adjudicó bonos por un total de $6,12 billones en el primer llamado de junio. El resultado permitió alcanzar un rollover del 120,42% respecto de los vencimientos que debía afrontar durante la semana.

La Secretaría de Finanzas recibió ofertas por $7,40 billones, lo que reflejó un nivel de demanda superior al monto finalmente adjudicado.

El rollover mide la capacidad del Tesoro para refinanciar los vencimientos de deuda.

Un nivel del 120,42% implica que el Gobierno consiguió financiamiento por un monto superior al que debía pagar en concepto de vencimientos, lo que le permitió obtener recursos adicionales por encima de las obligaciones inmediatas.

¿Cómo fue la demanda en la licitación?

La operación se desarrolló dentro de los parámetros esperados por el mercado.

Según los resultados informados, se observó una mayor demanda por los instrumentos de plazo más corto, en un contexto de elevada liquidez financiera.

¿Qué bonos ajustados por CER y TAMAR se adjudicaron?

Dentro de los títulos ajustados por CER y TAMAR, el Tesoro colocó:

TXMD8 (vencimiento 15 de diciembre de 2028): $1,45 billones, con una TIREA TAMAR de 7,76% y una TIREA CER de 4,76%.

TXMD9 (vencimiento 14 de diciembre de 2029): $0,83 billones, con una TIREA TAMAR de 8,84% y una TIREA CER de 5,86%.

TXMJ0 (vencimiento 28 de junio de 2030): $2,11 billones, con una TIREA TAMAR de 9,30% y una TIREA CER de 6,34%.

¿Cuánto colocó el Gobierno en bonos dólar linked?

En los instrumentos atados a la evolución del tipo de cambio oficial, el Tesoro adjudicó:

D31G6 (vencimiento 31 de agosto de 2026): $1,62 billones con una TIREA de 5,49%.

TZVD8 (vencimiento 15 de diciembre de 2028): $0,12 billones con una TIREA de 8,34%.

¿Qué resultado tuvo la colocación del bono en dólares?

En el segmento de títulos hard dollar, el Gobierno adjudicó:

AO28 (vencimiento 31 de octubre de 2028): USD 200 millones con una TIREA de 8,63% y una tasa nominal anual (TNA) de 8,31%.

La colocación complementó la estrategia de financiamiento del Tesoro en una licitación que cerró con una refinanciación superior al total de los vencimientos previstos para el período.