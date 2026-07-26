El refugio Ángeles de Cuatro Patas logró saldar su millonaria deuda y seguirá funcionando

Así lo confirmó el propio refugio en su Instagram, agregando que además de cancelar la deuda también se entregó un importante pago a cuenta.

Finalmente, la campaña realizada para salvar a Ángeles de Cuatro Patas dio resultado y el refugio de mascotas logró saldar la deuda veterinaria de $10 millones que sostenía. Así lo confirmó la propia organización en un comunicado compartido en su cuenta de Instagram.

El refugio contó que luego de la masiva colaboración de la gente, se logró abonar los $10 millones que se debían por diferentes cuentas veterinarias, además de poder entregar otros $4 millones a cuenta para futuros tratamientos de los perros que allí se encuentran.

“Esto sigue día a día, todos los perritos del refugio van a seguir con sus controles todas las semanas, sus alimentos especiales y la medicación de cada uno”, destacaron en el comunicado.

A su vez, agradecieron tanto a la gente como a los medios por la difusión y por la ayuda económica recibida para lograr el objetivo: “Juntos seguimos luchando por darle una mejor vida a quienes más lo necesitan”, concluye el comunicado firmado por Beatriz Mendez, encargada del refugio.

El comunicado compartido por el refugio en sus redes Ig: angelesde4patass La masiva campaña para salvar el refugio Durante el sábado, Ángeles de Cuatro Patas compartió en redes un comunicado en donde informaba que mantenía una deuda veterinaria de $10 millones de pesos. Como la misma era imposible de afrontar, el refugio debía encontrar hogar para más de 240 perros.