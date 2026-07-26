Adabel Guerrero: "Descubrí que quiero dedicarme a la ficción toda mi vida"

Después de una extensa carrera como bailarina y vedette, Adabel Guerrero atraviesa una etapa de transformación. Mientras continúa brillando en los escenarios con Sex y otras obras teatrales, la actriz encontró en la ficción un desafío que asegura haber cambiado su vida.

En diálogo con Entrevistas MDZ , también habló sobre su separación, la maternidad, el impacto de las redes sociales y la importancia de reinventarse.

Adabel Guerrero habló sobre su presente en la actuación y el teatro con MDZ.

Adabel asegura que atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, pese a haber tomado una de las decisiones más difíciles: separarse de Martín Lamela tras años de relación.

"Sentía que como pareja ya no estaba bien y eso terminaba afectándome en todas las áreas, como mamá y como profesional", explicó.

La actriz contó que durante mucho tiempo le costó aceptar la idea de terminar la relación porque siempre soñó con construir una familia, especialmente por la difícil infancia que vivió. Sin embargo, aseguró que la terapia fue clave para comprender que sostener un vínculo que ya no la hacía feliz tampoco era saludable.

"Mi familia sigue siendo mi familia. Lo único que cambió es que ya no vivimos todos bajo el mismo techo", afirmó.

Las redes sociales y los haters

Consultada sobre las críticas que recibió tras hacer pública su separación, Guerrero fue contundente.

"No leo las críticas. Considero que hablan más de ellos que de mí", sostuvo. La artista explicó que, aunque comparte parte de su vida en redes sociales, existe un límite que decide preservar.

"Ser una persona pública no significa que tenga que salir a dar explicaciones todo el tiempo." También reconoció que las redes sociales representan un desafío para quienes comenzaron su carrera antes de la era digital.

"Por momentos me siento medio una abuela con las redes sociales", confesó entre risas. Aunque las utiliza como una herramienta laboral para promocionar sus proyectos, admite que también disfruta compartir momentos cotidianos con sus seguidores y con sus seres queridos.

El nuevo sueño que encontró en la actuación

Si bien toda su carrera estuvo vinculada al baile, Adabel reveló que el descubrimiento más importante de los últimos años fue la actuación.

Su primera experiencia llegó con Coppola, el representante, donde finalmente interpretó a Adriana Aguirre (La Pradón), luego de presentarse inicialmente para otro personaje. Más tarde participó en la serie sobre Cris Miró y recientemente fue convocada para la segunda temporada de En el barro, el spin-off de El Marginal.

Fue precisamente esa experiencia la que terminó de convencerla. "Sentí una vibración en todo el cuerpo. Dije: 'No, quiero hacer esto toda mi vida'."

Actualmente continúa formando parte del elenco de Sex, espectáculo que integra desde hace seis años, además de participar en propuestas de microteatro y teatro off.

La preparación detrás de cada proyecto

Guerrero explicó que cada nuevo trabajo implica un proceso de preparación distinto.

En el caso de Sex, suele entrenarse con especialistas en disciplinas como pole dance, acrobacia o nuevas técnicas circenses para renovar constantemente sus números.

Cuando se trata de ficción o teatro, en cambio, trabaja junto a coaches actorales para profundizar en la construcción de cada personaje.

"Me gusta prepararme mucho. Todo suma y todo te hace crecer."

El detrás de los castings

La actriz también quiso desmitificar el camino que existe detrás de cada oportunidad laboral. "Lo que la gente ve es apenas la punta del iceberg", afirmó.

Contó que realizó innumerables castings en los que no quedó seleccionada y que incluso hoy sigue presentándose a pruebas junto a figuras de gran trayectoria.

"Hay que insistir. Muchas veces no quedás simplemente porque buscan otro perfil, no porque no sirvas". Para ella, el secreto está en prepararse, dar lo mejor y luego soltar el resultado.

El consejo que le daría a la Adabel de 20 años

Sobre el final de la entrevista, Guerrero reflexionó sobre el recorrido que hizo hasta llegar a este presente y reconoció que no siempre tuvo claro cuál era su verdadero camino.

"Cuando encontré aquello que realmente quería hacer, lo conseguí."

Y dejó un mensaje para quienes recién empiezan.

"Hay que seguir. Aprovechar cada oportunidad, dar lo mejor de uno y confiar en que todo ese recorrido te prepara para el momento en el que finalmente descubrís cuál es tu lugar."