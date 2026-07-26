Las Cartas 5.0: el juego que ayuda a las mujeres a reconectar con ellas mismas
Cuando jugar también es una forma de conocernos: las Cartas 5.0 y el valor de las conversaciones que transforman
Durante mucho tiempo pensamos que jugar era una actividad reservada para la infancia. Sin embargo, la ciencia viene demostrando algo muy diferente: el juego también es una necesidad en la vida adulta. Jugar estimula la creatividad, fortalece los vínculos, reduce el estrés y nos ayuda a mantener una mente flexible.
Si además el juego invita a conversar, reflexionar y compartir experiencias, su impacto puede ser aún mayor. En un mundo donde abundan las pantallas y escasean las conversaciones profundas, comienzan a ganar protagonismo los llamados juegos conversacionales: propuestas que utilizan preguntas como disparadores para generar encuentros auténticos. En ese contexto nacieron las Cartas 5.0, un juego recreativo creado para acompañar a las mujeres en una etapa de la vida en la que muchas veces aparecen nuevas preguntas sobre la identidad, los vínculos, las emociones y el propósito.
El valor de una buena pregunta
Las Cartas 5.0 no buscan dar respuestas ni decirle a nadie cómo vivir. Su propuesta es mucho más simple y, al mismo tiempo, más poderosa: invitar a hacerse preguntas. Están organizadas en cinco ejes —identidad, emociones, valores, vínculos y propósito— y cada carta abre una conversación diferente. Lo interesante es que la misma pregunta puede tener una respuesta distinta según el momento de la vida. Eso convierte cada encuentro en una experiencia única.
Lo que encuentran las mujeres al jugar
Quienes participan suelen descubrir algo que va mucho más allá del entretenimiento. Muchas expresan que se sienten escuchadas por primera vez en mucho tiempo. Otras encuentran palabras para emociones que nunca habían logrado expresar. También aparecen recuerdos, proyectos postergados, aprendizajes y una fuerte sensación de identificación al comprobar que otras mujeres viven inquietudes similares. Lo que comienza entre risas suele terminar en conversaciones profundas, porque las preguntas generan confianza y permiten hablar de temas que difícilmente aparecerían en una charla cotidiana.
La ciencia detrás de conversar
Las investigaciones del psicólogo James Pennebaker sobre narrativa personal muestran que expresar experiencias significativas favorece el procesamiento emocional. A su vez, la psicología positiva, impulsada por Martin Seligman y otros investigadores, destaca que reconocer fortalezas, valores y propósito contribuye al bienestar y a la resiliencia. La neurociencia también señala que las interacciones sociales significativas estimulan procesos cognitivos y emocionales fundamentales para un envejecimiento saludable. En otras palabras, conversar con sentido también es una forma de cuidar la salud emocional.
Mucho más que un juego
Si bien fueron creadas como una propuesta recreativa, las Cartas 5.0 comenzaron a utilizarse en consultorios, talleres, grupos de mujeres, espacios educativos, empresas y procesos de coaching. Psicólogos, psicopedagogos, coaches, terapeutas ocupacionales y coordinadores de grupos las emplean como disparadores para facilitar la participación, la escucha activa y el autoconocimiento. También encuentran un lugar en reuniones familiares, encuentros entre amigas y actividades comunitarias, donde ayudan a construir vínculos más cercanos y conversaciones más genuinas.
La importancia de lo lúdico en la madurez
En Mujeres 5.0 hablamos de la madurecencia: esa etapa en la que la experiencia deja de ser una carga para convertirse en una oportunidad de reinventarse. En ese camino, el juego recupera un lugar que nunca debió perder. Jugar no es infantilizarse. Es permitirse explorar, imaginar, emocionarse, reír y sorprenderse. Es salir, aunque sea por un rato, del piloto automático de las obligaciones para volver a conectar con una misma y con los demás.
Un espacio para volver a encontrarnos
Las Cartas 5.0 nacieron con la convicción de que una pregunta puede abrir una conversación, una conversación puede fortalecer un vínculo y un vínculo puede cambiar la manera en que vivimos una etapa de la vida. En una sociedad que suele poner el foco en todo lo que las mujeres supuestamente pierden con el paso del tiempo, esta propuesta invita a mirar todo lo que todavía pueden descubrir.
Porque nunca dejamos de crecer. Nunca dejamos de aprender. Y quizá una simple carta sobre una mesa pueda recordarnos que siempre estamos a tiempo de volver a escucharnos, de compartir nuestras historias y de descubrir que jugar también puede ser una de las formas más inteligentes y humanas de cuidarnos.
* Daniela Rago. Lic. en Psicopedagogía y Relaciones Públicas. Creadora del Movimiento Mujeres 5.0 — 330.000+ mujeres en comunidad global.
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